Gemeinderat Schönwölkau berät über Brinniser B-Plan

Im Leinesaal im Ortsteil Badrina tagt am heutigen Donnerstag der Gemeinderat Schönwölkau. Es geht unter anderem um die Änderungen des Bebauungsplans „Wohnanlage Brinnis Ost“. Anwohner haben die Sorge, dass dort am Dorfrand zu große und an Stadtvillen erinnernde Häuser entstehen könnten. Der Ortschaftsrat hat vergangene Woche bereits eine entsprechende Empfehlung an das Gremium erarbeitet, die diese Sorgen nimmt. Die Sitzung beginnt um 19.30 Uhr. Sie ist öffentlich.

28 Bäume und 28 Paten – Rackwitz pflanzt

Der Blick aus dem Fenster überraschte am Mittwochmorgen doch ein wenig, Rackwitz war wieder weiß. Dennoch brummte ein Bagger. Vier Mitarbeiter der Baumschule Müller aus Zwochau hatten Pflanztag in der Gemeinde.

Nach leichtem Schneefall pflanzt die Baumschule Müller aus dem Zwochauer Ortsteil Grebehna am Mittwoch Bäume in Rackwitz. Hier bringen vier Mitarbeiter Säuleneichen im kleinen Park an der Hauptstraße in die Erde. Quelle: Frank Pfütze

Der leichte Schneefall störte dabei nicht, war sogar gut, weil Schnee für feuchten Borden sorgt. Nur Frost darf nicht drin sein. Im kleinen Park an der Kreuzung Hauptstraße / Leipziger Straße stehen nun Säuleneichen, Zierkirschen und verschiedene Laubbäume. Es sind Ersatzpflanzungen für die Pappeln, welche dort gefällt werden mussten. Die Baumschule hatte weitere Aufträge in der Gemeinde abzuarbeiten. So wurden in Rackwitz, Podelwitz und Zschortau 28 Bäume gepflanzt, welche Baumpaten mit je 250 Euro unterstützt haben. Die Pflege übernimmt dafür die Baumschule für drei Jahre. An den Bäumen werden zudem Schilder mit den Namen der Paten und einer gewünschten Widmung angebracht.

Neue Ida Münch für den Rosengarten

Eine Vertreterin der Delitzscher Rosensorte „Ida Münch“ kommt demnächst wieder in den Rosengarten. Die Administratoren und Pflanzenfreunde der Delitzscher Facebook-Gartengruppe „Gärtnern in Delitzsch – pflanzen, tauschen, entdecken“ haben sich um ein neues Exemplar bemüht und werden es demnächst setzen. 2017 wurden zwei Exemplare dieser Rose in den Rosengarten gepflanzt, 2019 wurde dann eine dieser Rosen gestohlen. Seither klafft eine trostlose Lücke. Ida Münch nach der Frau des Firmeninhabers der Rosenschule Münch & Haufe aus Troisdorf hatte der Rosenzüchter Wilhelm Beschnidt aus Delitzsch die Sorte 1919 getauft, als er das florale Schmuckstück entwickelte. „Ida Münch“ gilt als Rarität.

Genesung wird enthüllt

Voraussichtlich wird am Dienstag die Figurengruppe Genesung im Delitzscher Stadtpark wieder von ihrer Winterhülle befreit. Jeden Winter wird die Skulptur mit einem eigens angefertigten Häuschen vor Frostschäden geschützt. Am Dienstagmorgen rollt schweres Gerät an, um das Häuschen abzuheben. Am gleichen Tag soll auch mit der Wasserbefüllung für die Brunnenanlage begonnen werden. Die Inbetriebnahme des Wasserspiels ist für den 24. März vorgesehen.

Tiergarten vorerst weiter geschlossen

Den Tiergarten Delitzsch und auch die LVZ-Redaktion erreichen vermehrt Nachfragen, warum die beliebteste Delitzscher Freizeiteinrichtung noch immer geschlossen ist. Während in anderen Bundesländern durchaus andere Regeln gelten, lässt die sächsische Corona-Schutzverordnung vor allem bezogen auf die nach wie vor hohen Inzidenzzahlen keine Öffnung zu. Inzidenz-abhängig sind Öffnungen möglich, der Wert in Nordsachsen bleibt hoch und über 100.

Von lvz