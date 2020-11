Rackwitz geht gegen Leerstand im Plattenbaugebiet vor

Rackwitz

„Aktuell stehen vier Wohnungen leer“, sagt Steffen Schwalbe. „Vorwiegend“ sei dies darauf zurückzuführen, dass es dort keine Balkone gibt, erklärt der parteilose Rackwitzer Bürgermeister. Die Gemeinde habe sich daher bewusst für den Block an der Lobstraße 2 entschieden, um eine neue Balkonanlage zu installieren.

In den zurückliegenden Jahren habe die Kommune viel im Außenbereich des maßgeblich durch Plattenbauten geprägten Viertels gemacht, sagte Schwalbe. Dieser Bereich soll in den kommenden Jahren zur neuen Mitte Rackwitz entwickelt werden. Jetzt solle es an die Wohnungen im Carré der Loberstraße, Buschenauer Straße und des Märchenwegs an sich gehen.

Anzeige

Auf der rechten Seite des Plattenbaus an der Loberstraße 2 soll eine Balkonanlage angebaut werden. Quelle: Wolfgang Sens

Der erste Eindruck zählt: Letzte Sanierung liegt mehr als 20 Jahre zurück

Dazu zähle auch der erste Eindruck. Deswegen sollen die Treppenhäuser gemalert, und die Fassade renoviert werden. Letzteres müsse zudem vor der Installation der Balkone geschehen. Die Gestaltung soll sich an Form und Farben der bereits sanierten Mehrfamilienhäuser im Umfeld orientieren. Die letzte Gebäudesanierung liegt etwa 20 Jahre zurück. Mit Blick auf alle 290 kommunalen Wohnungen stehen aktuell mehr als zehn Prozent leer.

Die neuen Balkone werden am rechten Aufgang des Blocks angebracht und größer als die Anlagen im Bestand sein. Kostenpunkt für die Neuinstallation: rund 41 600 Euro. Insgesamt sind für die Sanierungsarbeiten 362 000 Euro im Viertel im aktuellen Haushalt eingeplant, sagt Schwalbe. Dazu gehören neue Balkontüren, die Fassadenarbeiten und das dafür notwendige Gerüst.

Der rechte Aufgang des WBS-70-Blocks an der Loberstraße 2 bekommt neue und im Vergleich zum Bestand größere Balkone. Quelle: Mathias Schönknecht

Rackwitz will Stück für Stück zur neuen Mitte

Der Mehrgenerationenspielplatz in der neuen Mitte soll noch in diesem Herbst übergeben werden. Laut Gemeindeverwaltung wurden Mitte August bereits die ersten Spiel- und Sportgeräte sowie die Beleuchtung für die neuen Wege installiert.

Mehr zum Thema

Von Mathias Schönknecht