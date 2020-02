Eine Eilenburger Rentnerin, die im Caritas-Heim lebt, muss ab März rund 350 Euro mehr pro Monat für die Heimunterbringung zahlen. Ihre Rente reicht dafür nicht mehr aus. Jetzt geht es an die Ersparnisse. Auch andere Heime in Eilenburg, Delitzsch, Bad Düben und der Region drehen an der Preisschraube.