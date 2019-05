Rackwitz

Ja zum Grundstückskauf. Der Gemeinderat Rackwitz hat in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht gegeben und Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) zum sofortigen Kauf des Grundstücks, auf dem der seit Oktober 2018 leerstehende Konsum steht, ermächtigt. Das Gebäude selbst hatte die Gemeinde bereits Anfang dieses Monats erworben, nachdem dessen Kauf bereits Ende März von den Räten beschlossen wurde.

Gesamtkosten: Mehr als 200 000 Euro

Rund 100 000 Euro hatte die Gemeinde Rackwitz für die erste Rate des Gebäudeerwerbs in ihrem aktuellen Haushaltsplan vorgesehen. Der zweite Teil sollte in der Haushaltsplanung 2020 verankert werden. Um aber schon jetzt Fördermittel für die Umnutzung und einen Umbau des früheren Lebensmittelmarktes beantragen zu können, müsse die Gemeinde jedoch nachweisen, Eigentümer von Gebäude und Grundstück zu sein. „Dieser Eigentumsnachweis kann erst nach Begleichung des Gesamtkaufpreises erwirkt werden“, erklärt Schwalbe. Da sich die Gesamtkosten auf geschätzte 205 000 Euro belaufen, müsse die zweite Rate noch im Haushaltsplan 2019 verbucht werden.

Bürger sollen Gebäude mit eigenen Ideen beleben

Die dadurch entstandenen Mehrkosten will die Gemeindeverwaltung aus zwei Töpfen begleichen. So soll der Gebäudeerwerb aus dem Bund-Länder-Förderprogramm „Stadtumbau Ost“ finanziert werden. Dafür wurden gut 55 000 Euro in Aussicht gestellt. Die Entscheidung fällt in den kommenden Wochen. Der zweite Topf ist mit einer nicht im Haushalt vorgesehenen Ablösesumme für frühere Erschließungskosten gefüllt. Der auf das Gemeindekonto erfolgte ungeplante Zahlungseingang betrage rund 104 000 Euro.

Steffen Schwalbe (parteilos) ist seit 2015 Bürgermeister der Gemeinde Rackwitz. Quelle: Mathias Schönknecht

Für die Nutzung der Immobilie will die Gemeinde ihre Einwohner beteiligen. Drei Vorschläge seien bereits an die Gemeindeverwaltung herangetragen worden. Schwalbe wolle diese Vorhaben jedoch erst präsentieren, wenn der vollständige Kauf abgeschlossen ist, so der Bürgermeister.

Von Mathias Schönknecht