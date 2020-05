Rackwitz kriegt wieder eine Kneipe, nun erst recht

Rackwitz

Was für ein Fehlstart. Der 15. März 2020 sollte ein Rackwitzer Bilderbuch-Sonntag mit Wiedereröffnung der Trillerpfeife als Krebsbachstübchen werden. Es wurde bekanntlich der Sonntag, an dem Deutschland sein öffentliches Leben runterfuhr.

Gastronomie dicht

Von Bekannten hat der neue Wirt, Sebastian Berger, am Samstag davor erfahren, das auch die Gastronomie dicht gemacht wird. Inzwischen sind fast acht Wochen vergangen. Bewegte und auch arbeitsreiche Wochen. „Ich habe natürlich überlegt, was machst du jetzt?“

TSV Rackwitz erlässt die Pacht

Ein erster Hoffnungsschimmer kam vom TSV Rackwitz. Der Vorstand habe sofort gesagt, dass der neue Pächter erstmal keine Pacht zahlen muss.

Der erfahrene Koch Sebastian Berger steht selbst in der Küche und plant leckere Sonderangebote im Wechsel. Quelle: Wolfgang Sens

„Das ist sehr fair. Und es bleibt noch etwas ganz Positives in Erinnerung: Ich habe eine unglaubliche Unterstützung von vielen Freunden, Bekannten und meiner Familie erfahren. Auch das hat mir sehr geholfen“, erzählt der gelernte Koch.

Essen außer Haus

Dann hatte er die Idee, einfache Essen bis knapp sechs Euro anzubieten. Er schrieb Firmen an. Das hat sich dann entwickelt. Mit bis zu 15 Essen täglich ging es los. Hinzu kamen Rentner und Familien, die zu Hause sind und ihre Kinder betreuen. So sind es zwischen 30 und 50 Essen täglich geworden.

Sebastian Berger hat seine neue Gaststube gemütlich eingerichtet. Quelle: Wolfgang Sens

„Am Wochenende habe ich die Karte vom Krebsbachstübchen angeboten, ein bisschen eingeschränkt. Sonderwünsche auf Vorbestellung sind auch immer möglich. Dieses Wochenende hatte ich Hecht im Angebot“, so der Rackwitzer.

Volltreffer Ostern

Und dann gab es auch noch ein paar Ausreißer nach oben. Ostern zum Beispiel bleibt mit über 300 Essen in sehr guter Erinnerung. „Das war das Limit. Ich habe extra ein Lamm geschlachtet und eine Extra-Osterkarte auch mit erstem frischen Spargel angeboten“, erzählt der Wirt.

Klassische Küche

Heute weiß der 35-Jährige: Lieferservice ist eine echte Alternative. Darum möchte er daran auch weiterhin festhalten. Gucken, wie es sich entwickelt. In dieser Woche standen Saure Flecke auf Wunsch vieler älterer Gäste, sowie Hähnchengeschnetzeltes, Buletten, Linseneintopf, Paprikaschoten auf dem Plan. Alles selber gekocht, nichts aus der Tüte. Prinzip Vorbestellung. Mittwochs gibt es den Plan für die Folgewoche, bis sonntags kann bestellt werden. Kunden müssen ihr Essen zwischen 11 und 13 Uhr abholen.

Scharfer Start 2.0

Jetzt aber ist der Blick nach vorn gerichtet, vor allem auf den Freitag. Dann soll der scharfe Start erfolgen. Es gibt die ersten Vorbestellungen. „Freitag wird 17 Uhr geöffnet, ich denke, es wird voll. Ich muss auch Abstandsregeln einhalten, Desinfektionsmittel steht bereit, alles was getan werden muss, werde ich umsetzen. Ansonsten gehe ich davon aus, dass auch meine Gäste inzwischen wissen, wie sie ich verhalten müssen, damit dieses Theater nicht wieder von vorne beginnt.“

Vor dem Krebsbachstübchen soll der Freisitz aufgebaut werden. Quelle: Wolfgang Sens

Und wenn das Wetter mitspielt, öffnet auch der Freisitz.

Hintergrund

Der Ortsname Rackwitz hat einen slawischen Ursprung und bedeutet übersetzt Ort am Fluss in dem Krebse leben. Im Inneren hat sich viel in Richtung Stübchen verändert, gibt es einen neuen Tresen, neues Geschirr, Küchenausstattung, neues Inventar. Jeder der acht Tische und die dazugehörige Bestuhlung, teilweise aus den 1920er-Jahren, sind unterschiedlich. Schmecken soll regionale und saisonale Küche. Bauernfrühstück, Schnitzel, Rostbrät’l aber auch Lachs, Roulade und Entrecoté stehen unter anderem auf der Karte. Die Preise reichen von unter 10 bis über 16 Euro. Sonntags will der Koch Mittagstisch anbieten. Hausbier ist das Ur-Krostitzer für 2,40 (0,3) und 3,60 (0,5) Euro.

