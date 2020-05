Patenschaften, Blühwiesen und 111 Bäume: In Rackwitz wird es grün

Rackwitz/Delitzsch

In der Gemeinde Rackwitz treffen sich regelmäßig drei Bürger, drei Gemeinderäte und drei Verwaltungsangestellte. In einer gemeinsamen Arbeitsgruppe (AG) entwickeln sie Ideen, wie es in Rackwitz grüner werden kann. Die ersten Ziele stehen nun fest.

Ansichtssache

In Schwung gekommen war alles auf dem Streuobstwiesenfest in Podelwitz im Oktober 2019, erzählt Gemeinderätin Claudia Drechsel (UWR). In Anlehnung an andere Baumpatenschaften wie beispielsweise in Markleeberg habe sie die Idee an die Gemeindeverwaltung herangetragen, etwas Vergleichbares in Rackwitz zu etablieren. Sie stieß auf Unterstützung.

„Jeder muss etwas tun“, verdeutlicht Olaf Uhlmann, ebenfalls UWR-Gemeinderat, die Intention. Nicht die Fällungen wie beispielsweise der historischen Eiche an der Straße der Jugend, die zum Ende des Vorjahres für einigen Unmut unter den Bürgern sorgten, seien der Grund für die AG, sondern das Klimathema allgemein, sagt Uhlmann. Um möglichst viele Blickwinkel mit einzubeziehen und zu berücksichtigen, kam die Zusammensetzung aus Bürgern, Räten und Verwaltung zustande.

Keine weiteren Verpflichtungen

Dass diese produktiv ist, zeigt sich in den Vorschlägen: Unter „ Rackwitz pflanzt“ wird aktuell für Baumpatenschaften geworben. Für den Spendenbeitrag von 250 Euro kann ein Baum mit individueller Widmung erstanden werden, erklärt Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos), der ebenfalls der AG angehört. Es können jedoch auch kleinere Summen gespendet werden, die dann für Gemeinschafts-Bäume gesammelt werden.

Als Paten kommen Einzelpersonen, Gruppen, Vereine, Schulklassen, aber auch Unternehmen in Frage, sagt Schwalbe. Anlass könnten die Geburt eines Kindes, Geburtstage oder Firmenjubiläen sein. Nach der Spende entstehen keine weiteren Verpflichtungen. Die Pflege übernimmt der Rackwitzer Bauhof.

Am Bahnhof soll es blühen

Als mögliche Pflanzorte hält die AG den Luna-Park gegenüber der Seniorenresidenz „Schladitzer Hof“ in Rackwitz, die Streuobstwiese in Podelwitz und den Radweg am Lober zwischen der Pfarrgasse und dem Sportplatz in Zschortau vor. Es seien aber auch einzelne Pflanzungen außerhalb dieser Bereiche denkbar. Der Gemeinderat hat dem Vorhaben kürzlich nicht nur seine Zustimmung erteilt, mit einem Beitrag von 15 Euro jedes Mitglieds übernimmt er die erste Patenschaft selbst. Beabsichtigt wird ein Standort vor dem Rathaus. Auch einen Baumpatenschafts-Flyer gibt es bereits. Dieser soll in den kommenden Wochen veröffentlich werden, ebenso eine eigene Rubrik auf der Gemeinde-Homepage.

Zu den beabsichtigten Maßnahmen zählen auch Blüh- und Schmetterlingswiesen. Wie Tina Näther, in der Verwaltung für den Immobilien- und Liegenschaftsverkehr zuständig, erklärt, sind Flächen in der Größe von rund 2000 Quadratmeter am ehemaligen Busbahnhof des Rackwitzer Bahnhofs und am Untergut in Zschortau angedacht.

Ein Zeichen an die Umwelt

Ebenfalls fortgeschritten ist die Teilnahme am Ideenwettbewerb „Sächsischer Mitmach-Fonds“. Gemeinsam mit der Stadt Delitzsch sollen 111 Bäume im Wert von rund 30 000 Euro gepflanzt werden, sagt Alexander Lorenz, Wirtschaftsförderer der Stadt Delitzsch und Verfasser des Antrags.

„In diesem Jahr feiern wir ein kleines Jubiläum“, erklärt Lorenz. 1909 wurde das Mitteldeutsche Braunkohlerevier, zu dem Rackwitz und Delitzsch als Anrainer gehören, erstmals amtlich erwähnt. Durch diese Verbindungen und den nun gemeinsamen Seen sei es 111 Jahre danach auch ein Zeichen an die Umwelt, erklärt Lorenz. Sollte die Bewerbung erfolgreich sein, sollen die Bäume noch in diesem Jahr in Delitzsch und Rackwitz gepflanzt werden.

Von Mathias Schönknecht