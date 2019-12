Rackwitz plant am Werbeliner See Naturschutzstation

Brodenaundorf

Ranger erhalten ihr Domizil am Werbeliner See: Der Gemeinderat Rackwitz hat die Voraussetzungen für eine Naturschutzstation im Ortsteil Brodenaundorf geschaffen. Dazu soll ein Teil des Parkplatzes an der Kattersnaundorfers Straße, der im Eigentum der Kommune steht, zur Verfügung gestellt werden.

Auf dem bisher unbefestigten Teil des Parkplatzes an der Kattersnaundorfers Straße im Rackwitzer Ortsteil Brodenaundorf soll die Naturschutzstation entstehen. Quelle: Mathias Schönknecht

Keine weitere touristische Erschließung

Auf der 3000 Quadratmeter großen Fläche ist dem Beschluss zufolge geplant, Umweltbildung zu betreiben und Service für die Besucher des ehemaligen Tagebaus und heutigen Naturschutzgebietes zu bieten. Der Rackwitzer Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) regte zudem an, Sitzgelegenheiten und einen Ort zu schaffen, an dem an die Dörfer gedacht werden kann, die dem Braunkohleabbau weichen mussten.

Nordsachsens Kreistag hatte den Bau in seiner September-Sitzung beschlossen. Eckhard Rexroth, 1. Beigeordneter des Landrats Kai Emanuel (parteilos), unterstrich dabei die Bedeutung: Während sich der benachbarte Schladitzer See zum Tourismuszentrumentwickeln konnte, sei der Werbeliner See zum Naturparadies mit einer Tierwelt geworden, die „einmalig in Mitteldeutschland ist.“ Die Station soll aber nicht der weiteren touristischen Erschließung dienen, sagte Rexroth. Von der Station aus könnten Naturschutz-Ranger Präsenz zeigen und die Einhaltung der Regeln im Naturschutzgebiet überwachen. Nun sollen Fördermittel beantragt werden.

Von mhs