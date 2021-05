Rackwitz

Eine neue Fassade, sanierte Treppenhäuser und Eingänge sowie Balkone. Der Wohnblock am Anfang der Rackwitzer Loberstraße ist komplett überholt. Mit der Maßnahme will die Gemeindeverwaltung ihre kommunalen Wohnungen fit für potenzielle Mieter machen. Dazu gehört neben der äußeren Erscheinung auch das Umfeld.

Letzte Sanierung vor 20 Jahren

Im Wohngebiet im Rackwitzer Nordwesten ist in den zurückliegenden Jahren einiges passiert: Ein neuer Spielplatz für knapp 600 000 Euro wurde zum Ende des Vorjahres fertiggestellt. Die Fläche war zuvor durch den Abriss zweier WBS-70-Blöcke frei geworden. Dadurch veränderte sich das Erscheinungsbild des Plattenbaugebiets deutlich.

An der Loberstraße 2 waren die Maßnahmen bisher weniger zum Tragen gekommen. Im Ergebnis standen in den Hauseingängen einige Wohnungen leer. Maßgeblicher Grund dafür sei gewesen, dass es keine Balkone gab, erklärte der Rackwitzer Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos). Zudem lag die letzte Sanierung etwa 20 Jahre zurück.

Farblich homogen

Das hat die Gemeinde nun geändert. Die sanierte Fassade fügt sich in Form und Farben in die Gestaltung der umliegenden Mehrfamilienhäuser ein. Die neuen Balkone wurden am rechten Aufgang des Blocks angebracht. Sie sind größer als die Anlagen im Bestand.

Kostenpunkt für die Neuinstallation: über 40 000 Euro. Insgesamt sieht die Gemeinde Rackwitz für die Sanierungsarbeiten im gesamten Viertel mehr als 360 000 Euro vor.

Mit Blick auf alle 290 kommunalen Wohnungen standen zuletzt etwa zehn Prozent leer.

Von Mathias Schönknecht