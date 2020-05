Podelwitz soll einen Skatepark bekommen

Im Rackwitzer Ortsteil Podelwitz ist in den zurückliegenden Jahren viel für die sportliche Betätigung entstanden. Neben dem Outdoorfitnessparcours und dem Beachvolleyballplatz soll in den kommenden Monaten ein Skatepark hinzukommen. Bei der Umsetzung besinnen sich die Mitglieder der Sportgemeinschaft Podelwitz auf das, was den Verein ausmacht.