Rackwitz stellt Hundetoiletten auf

Rackwitz

Die Gemeinde Rackwitz stellt in den kommenden Tagen 30 Hundetoiletten verteilt auf alle Ortsteile auf. Die ersten stehen bereits, wie hier nahe der Freifläche am Untergut in Zschortau.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Hundetoiletten bieten laut der Gemeinde für Halter die Möglichkeit, eine Tüte zu ziehen und die Hinterlassenschaften ihres Vierbeiners in einem Kübel zu entsorgen. In Rackwitz hatten Verunreinigungen durch Hunde in der Vergangenheit für Ärger gesorgt.

Gemeinde erhielt häufig Beschwerden

Laut Gemeindeverwaltung seien immer wieder Beschwerden über Hundehalter eingegangen, die den Kot ihrer Tiere nicht entfernen. Nun sollte es mit den Hundetoiletten keine Begründung mehr geben, die Hinterlassenschaften seines Hundes einfach liegen zu lassen, teilte Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) mit. 80 Prozent der Kosten wurden aus dem Regionalbudget des Delitzscher Landes gefördert.

Von mhs