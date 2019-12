Rackwitz will 2020 gestalten

Rackwitz

Es sei ein „ Gestaltungshaushalt“, sagt Steffen Schwalbe. Rund 2,9 Millionen Euro werde Rackwitz laut dem parteilosen Bürgermeister im kommenden Jahr im gesamten Gemeindegebiet investieren. Bis auf wenige Ausnahmen ist dies jedoch nur durch die Verknüpfung mit Förderprogrammen möglich. Wie bereits in den Vorjahren versuche die 5000-Einwohner-Kommune damit „jeden Steuereuro zu veredeln“, sagt Schwalbe.

Die Haushaltslage setze sich zunächst einmal analog der Vorjahressituation fort, erklärt Anke Hannicke, Leiterin der Finanzverwaltung. Sie habe sich jedoch gerade in Bezug auf die Gewerbesteuereinnahmen „verbessert“. In den Jahren 2017 und 2018 hatte die Kommune aufgrund zu hoch geleisteter Vorauszahlungen von Unternehmen insgesamt rund 1,5 Millionen Euro zurücküberweisen müssen. Das hatte auch die Investitionskraft verringert. Der Haushaltsplan für das kommende Jahr umfasst ein Gesamtvolumen von rund zehn Millionen Euro.

Im kommenden Jahr soll das Umfeld des Bahnhofs in Zschortau umgebaut werden. Das Bahnhofsgebäude bleibt von diesen Plänen jedoch unberücksichtigt. Quelle: Wolfgang Sens

Was hat Rackwitz 2020 vor?

Der kürzlich durch die Gemeinderäte beschlossene Haushalt sei der „Grundstein für viele investive Maßnahmen“, sagt Schwalbe. Das größte Projekt sei im kommenden Jahr, das Bahnhofsumfeld in Zschortau zu gestalten. Für die Park-and-Ride-Anlage plant die Kommune 600 000 Euro ein. Dabei werden rund 520 000 Euro durch Fördermittel finanziert. Ebenfalls vorgesehen sind unter anderem die Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs (HLF) für die Feuerwehr Zschortau (45 0000 Euro, verteilt auf zwei Jahre und mit 90-prozentiger Förderung), die Erschließung des Wohngebiets an der Buchenwalder Straße in Podelwitz (rund 180 000 Euro mit 90-prozentiger Förderung) und die bauliche Verbesserung des Rathauses für rund 80 000 Euro. Laut Schwalbe sollen Einwohnermelde- und Ordnungsamt sowie die Wohnungsverwaltung zukünftig in einem Anlaufpunkt im Foyer für den Bürger gebündelt werden.

Schlüsselprodukte, also Maßnahmen, die für die Gemeinde von besonderer Bedeutung sind, beziehen sich aber auf die Kinderbetreuung, erklärt Schwalbe. So sind beispielsweise die Kapazitätserweiterung der Krippenplätze im Kinderhaus am Märchenweg (140 000 Euro) unddie Gestaltung de Hofes der Grundschule Rackwitz(40 0000 Euro, gestaffelt auf die Haushaltsjahre 2020/21) vorgesehen. Für alle geplanten Projekte erhält die Gemeinde insgesamt rund 2,1 Millionen Euro aus Fördertöpfen.

Planung am Limit

„Der Haushalt lässt keine Luft nach oben“, schätzt Schwalbe ein. Heißt: kommt eine größere, bisher nicht eingeplante Maßnahme dazwischen, muss eine andere verschoben werden. Anders als im Vorjahr werden die Hebesätze der Grundsteuer B, also für Haus- und Wohnungsbesitzer, nicht erhöht.

Aktuell befinde sich der Haushalt bei der Rechtsaufsichtsbehörde zur Prüfung, sagte Hannicke. Noch in dieser Woche könnte das Papier genehmigt werden.

Steffen Schwalbe (parteilos) ist seit 2015 Bürgermeister der Gemeinde Rackwitz. Quelle: Mathias Schönknecht

Von Mathias Schönknecht