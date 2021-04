Rackwitz will Schulhof, Bushaltestelle und Ortsverbindung erneuern

Rackwitz

Zwei Punkte, die für zahlreiche Rackwitzer zum Alltag gehören, werden sich in den kommenden Monaten verändern. Zumindest baulich. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung Aufträge für die Gestaltung der Außenanlagen an der Grundschule in der Straße der Jugend und für die Bushaltestelle in der Leipziger Straße vergeben. Kostenpunkt für beide Vorhaben: Rund 400 000 Euro.

Grundschule erhält neuen barrierefreien Zugang

Der größte Anteil daran geht auf das Konto des Umfelds der Grundschule und an die jüngeren Einwohner. Für 335 000 Euro soll der Hof der Bildungseinrichtung saniert werden. Im Vorjahr war bereits der Speiseraum neu gestaltet worden. Im Außenbereich soll nun ein Spielplatz entstehen. Inbegriffen ist dabei auch eine Rampe, die den barrierefreien Zugang zur Schule gewährleisten soll. Wie Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) erklärt, müssen die Fördermittel für die Maßnahme bis zum Jahresende abgerechnet werden. Die Umsetzung muss also in den kommenden Monaten erfolgen. Die 1,1 Millionen Euro teure Sanierung des Grundschul-Inneren wurde bereits im Jahr 2018 abgeschlossen.

Der gelb markierte Bereich umreißt den Spielplatz an der Rackwitzer Grundschule. Die Fläche vor der Turnhalle (links) wurde bereits umgestaltet. In den kommenden Monaten ist der hintere Teil (rechts) an der Reihe. Quelle: Mathias Schönknecht

Der Umbau des Kreuzungsbereichs in der Leipziger Straße und Hauptstraße dürfte dann noch mehr Rackwitzer tangieren. Dort sollen an der zentralen Stelle im Kernort Gehweg und Bushaltestelle angepasst werden. Immer wieder wird der äußere Gehweg in der Kurve der Leipziger Straße bisher überfahren. Eine Gefahr für Fußgänger. Die Gemeinde hatte im Vorfeld bereits eine etwa 17 Quadratmeter große Fläche des dahinter liegenden Grundstücks erworben. Dadurch kann der Gehweg versetzt und ein Schutzgeländer hin zur Fahrbahn errichtet werden. Auf der gegenüberliegenden Seite wird eine Bushaltestelle errichtet. Die Planung sieht vor, dass der Bus später ganz bewusst auf der Straße hält, um den Verkehr zu beruhigen. Für den Umbau investiert die Gemeinde rund 60 000 Euro mit einer 90-prozentigen Förderung.

Ortsverbindung soll erneuert werden

In einem weiteren Bereich will Rackwitz erst einmal sparen: Ein Teil des Betrags der jährlichen Zuwendungen des Freistaates Sachsen für Straßen und Radwege sollen angehäuft werden, um die Verbindungsstraße zwischen Kreuma und Beuden erneuern zu können.

Von mhs