Rackwitz

Besonders am vergangenen Hitzewochenende zeigte es sich wieder einmal: Der vorhandene Parkplatz an der Schladitzer Bucht kann die Besucherströme kaum aufnehmen. Deshalb will die Gemeinde Rackwitz das Gebiet nun verkehrstechnisch besser erschließen. Aber es soll noch weitere Veränderungen geben. Grillplätze sollen verbessert und Schutzzelte für Taucher möglich werden. Für all diese Änderungen muss erst das entsprechende Baurecht geschaffen werden, heißt: Der Bebauungsplan muss geändert werden, übergeordnete Behörden und Bürger müssen beteiligt werden.

Rat befürwortet Entwurf des Bebauungsplanes

Der Gemeinderat hat jetzt den Entwurf des Bebauungsplanes befürwortet. Er soll demnächst für jedermann zum Einsehen und zum Abgeben von Hinweisen ausgelegt werden. Unter anderem soll sich Folgendes ändern:

Veränderungen beim Fuß- und Radweg

Der Fuß- und Radweg, der aus Rackwitz kommt, soll von der Straße abschwenken und nördlich des großen Parkplatzes entlanggeführt werden und direkt auf den oberen Seeweg stoßen. Ziel ist, damit Konflikte an den Kreuzungen und an den Parkplatzausfahrten zu verhindern. Außerdem soll der obere Seerundweg durchgängiger gestaltet werden.

Autonomer Bus bekommt Wendeplatz

Ein Wendeplatz soll für das Projekt „autonomer Bus Schladitzer See“, das unter Regie des Landkreises vorangetrieben wird, geschaffen werden. Mit diesem fahrerlosen Bus sollen Besucher von der S-Bahn an den See gelangen können. „Wir wollen den Bus nicht auf dem Parkplatz wenden lassen. Das könnte bei großem Andrang zu Unzuverlässigkeit führen“, erläuterte Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) den Gemeinderäten.

Grillplätze erhalten Schutzdächer

Grillplätze, die gemietet werden können, sollen ertüchtigt werden. Sie sollen kleine Sanitärzellen und Schutzdächer bekommen, so dass nicht jeder kleine Gewitterguss Gäste vertreibt. Das ist eine der Maßnahmen, welche die extremen Schwankungen der Besucherzahlen ein wenig mildern sollen. Bisher kommen die Gäste meist zum Baden an die Schlabu.

Schutzzelte für Taucher geplant

Im Taucherbereich sollen Schutzzelte gebaut werden können. Denn im Prinzip ist Tauchen wetterunabhängig, vor allem dann, wenn sich die Taucher geschützt umziehen und auch ihre Sachen besser verstauen können. Die leichte Zeltbauart soll sich in die Umgebung einfügen.

Fahrrad-Cross-Strecke soll möglich werden

Für eine Fahrrad-Cross-Strecke soll eine Fläche festgesetzt werden. Dort wäre dann der Bau von Startturm, Rampen und ähnlichem zulässig.

Von Heike Liesaus