Kran am Polder Löbnitz wird abgebaut

Dieses Bild ist in Kürze Geschichte,denn der große Kran, der monatelang die Auenlandschaft bei Löbnitz prägte, wird in den kommenden Tagen zurückgebaut.

Auslaufbauwerk Polder Löbnitz - Der Kran wird abgebaut. Quelle: Heike Nyari

Er hat seine Arbeit am Auslaufbauwerk getan und wird nach Aussage der Landestalsperrenverwaltung nun durch andere Krantechnik ersetzt, die weitaus schwerere Lasten tragen kann. Die fünf gewaltigen steuerbaren Hubschützen, die in das Bauwerk eingebaut werden sollen, sind jeweils acht Meter breit und wiegen mehrere Tonnen. Im Gespräch bestätigte Projektleiter Stefan Hain, dass die Arbeiter im Plan liegen und mittlerweile auch die Vergabe für die elektrische Mess-, Steuer- und Regelungstechnik läuft.

Rackwitz will Elternbeiträge teilweise erlassen

Die Gemeinde Rackwitz hat eine Regelung zum Erlass von Elternbeiträgen getroffen. Wie Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) mitteilt, bedeute dies für den Monat Dezember für die Kita Zschortau, die Horte Zschortau und Rackwitz, einschließlich der Vorschule, dass Eltern, die keinen Anspruch auf Notbetreuung hatten oder diesen hatten, aber nicht nutzten, 50 Prozent des jeweils geltenden Elternbeitrages erstattet bekommen. Dabei unberücksichtigt bleiben bis zu drei Tage Notbetreuung. Diese seien nicht in den Januar übertragbar. Eltern, die einen Notbetreuungsanspruch ab dem 14. Dezember hatten und auch beansprucht haben, müssen den vollen Elternbeitrag gemäß Satzung zahlen. Für das Kinderhaus Rackwitz, das in Folge zahlreicher positiver Testungen auf das Corona-Virus vom 7. bis 18. Dezember geschlossen war, gilt, dass alle Eltern 75 Prozent des jeweiligen Elternbeitrages erstattet bekommen. Auch hier bleibe die Notbetreuung bis zu drei Tage unberücksichtigt und sei nicht übertragbar. Die Erstattungen werde mit den Elternbeiträgen in den Folgemonaten verrechnet.

Wiedemar will ein Parlament für Jugendliche

Es gebe bereits erste Kandidaten, sagt Susanne Semmler. Fünf Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren haben sich bisher für das Jugendparlament gemeldet, das Semmler zusammen mit ihrer SPD-Gemeinderatskollegin Ute Meißner in Wiedemar auf den Weg bringen wollen. Es zeige, sagt Semmler, das Interesse besteht. Bevor die nächsten Schritte eingeleitet werden können, wird ein Beschluss des Gremiums benötigt. Ziele seien laut Semmler unter anderem, Jugendliche und junge Erwachsene für politisches Engagement zu gewinnen und eine attraktive Gemeinde zu schaffen, die sie selbst mitgestalten können. Das Jugendparlament soll aber nicht allein auf sich gestellt sein. Semmler und Meißner wollen die Anliegen unterstützen. Dafür haben sie zudem die mobile Jugendarbeit in der Region gewinnen können. Das Jugendparlament habe lediglich eine beratende Funktion und sei damit beispielsweise im Gemeinderat nicht stimmberechtigt. Es könne aber als Ideengeber für die Belange der Jugendlichen in den 17 Ortsteilen fungieren. Bürgermeister Steve Ganzer ( CDU) begrüßte den Vorschlag, könne sich aber auch eine „flexiblere“ Variante vorstellen. Die Legislaturperiode des Jugendparlaments sei auf zwei Jahre ausgelegt. In seiner Februarsitzung muss der Gemeinderat nun seine Zustimmung geben.

Anmeldung zur Jugendweihe startet

Das Soziokulturelles Zentrum (SKZ) in Delitzsch hat die Anmeldeformulare für die Jugendweihefeiern des Jahres 2022 auf seiner Homepage in der Rubrik Jugendweihe unter dem Reiter Angebote und Feierstunden und Jugendweihe 2021/2022 online gestellt. Diese können laut SKZ ab sofort entsprechend nach Schulen und Klassen heruntergeladen werden. Bis zum 31. März dieses Jahres nimmt der Verein Anmeldungen per E-Mail, Post oder Einwurf in den Briefkasten am Kosebruchweg 14 entgegen. Zusätzlich werde ab der kommenden Woche jeden Mittwoch unter der Nummer 034202 301865 ein Ansprechpartner für die Jugendweihe in der Zeit von 11 bis 16 Uhr zur Verfügung stehen.

Selben/Zschepen: Ortswehr rückt oft aus

Die Ortsfeuerwehr Selben/Zschepen ist im vergangenen Jahr zu insgesamt 52 Einsätzen alarmiert worden. Zehn davon waren Brandeinsätze – so waren die Feuerwehrleute aus Selben/Zschepen zum Beispiel auch im großen Waldbrandeinsatz in Beilrode. Einen großen Posten machen mit 24 Einsätzen die sogenannten technischen Hilfeleistungen aus – dabei reicht das Spektrum von Türöffnungen bis zu Unfällen wie dem schweren Unglück mit drei Toten auf der B 184 Ende Februar 2020.

Wiedemar bildet Arbeitsgruppen

Der Wiedemarer Gemeinderat hat zwei Arbeitsgruppen gebildet. Darüber informierte Bürgermeister Steve Ganzer ( CDU) in der jüngsten Sitzung. Eine Hälfte der Ratsmitglieder ist für Fragen rund um den Inhalt und des Layouts der neuen Gemeinde-Homepage zuständig. Die andere Hälfte beschäftigt sich mit Fördermitteln und soll vor allem Möglichkeiten aufzeigen, wie diese von Vereinen führ ihre Vorhaben genutzt werden können. Dazu soll es dann ebenfalls eine Übersicht auf dem Internetauftritt der Kommune geben.

Wiedemar hat seinen Haushalt beschlossen

Der Wiedemarer Gemeinderat hat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das laufende Jahr beschlossen. Demnach plant die Gemeinde mit Einnahmen in Höhe von rund 10,57 Millionen Euro und 10,28 Millionen Euro Ausgaben. Das bedeutet ein Plus von etwa 390 000 Euro. „Damit ist uns die Handlungsfähigkeit gegeben“, sagte Bürgermeister Steve Ganzer ( CDU) und bedankte sich bei den Ratsmitgliedern für den einstimmigen Beschluss.

Virtueller Tag der offenen Tür im BSZ Delitzsch

Das Berufliche Schulzentrum „Dr. Hermann Schulze-Delitzsch“ in der Karl-Marx-Straße 1 in Delitzsch öffnet am Samstag, dem 30. Januar, seine Türen für interessierte Besucher – in diesem Jahr virtuell. Statt, wie gewohnt, vor Ort Fragen zum Abitur mit den Lehrkräften zu klären, haben Sie in diesem Jahr die Gelegenheit, sich telefonisch oder online von den Lehrerteams beraten zu lassen. Von 9 Uhr bis 12 Uhr sind an diesem Tag die Pädagogen für Sie erreichbar und besprechen mit Ihnen Fragen zu Zugangsvoraussetzungen, Abschlussmöglichkeiten und Bewerbungsfristen. Wenn Sie sich persönlich beraten lassen möchten am 30., können Sie ab 21. Januar einen Termin vereinbaren unter der Rufnummer 034202 7390.

