Rackwitzer Bürgermeister: Das Beste wäre Verteilung des Fluglärms

Der Flughafen Leipzig/Halle soll in den kommenden Jahren erheblich ausgebaut werden. Wie die Flughafengesellschaft mitteilte, habe der Aufsichtsrat Investitionen in Höhe von einer halben Milliarde Euro genehmigt. Dagegen regt sich erheblicher Widerstand. Die Mehrheit der am stärksten vom Fluglärm betroffenen Menschen lebt im Nahbereich des Flughafens – neben beispielsweise Schkeuditz, Radefeld, Hayna auch in Rackwitz und Podelwitz.

Offensichtlich eine Militärmaschine überfliegt am 28. Januar 2022 gegen 10.15 Uhr Rackwitz. Die einfarbig grünliche Maschine hatte keine Kennzeichnung und war ziemlich laut. Quelle: Frank Pfütze

Die Städte und Gemeinden um Delitzsch stimmten den Erweiterungsplänen des Frachtflughafens Leipzig-Halle in ihrer jetzigen Form nicht zu. Sie befürworten den Ausbau, allerdings mit Auflagen. Das trifft auf alle betroffenen 17 Städte und Gemeinden zu.

Stellungnahmen werden gesichtet

Das Planfeststellungsverfahren der Landesdirektion zur Beteiligung der Träger öffentlicher Belange ist abgelaufen. Momentan werden alle Stellungnahmen gesichtet. Wie es weitergeht, hängt natürlich davon ab, ob weitere Stellungnahmen und Gutachten erforderlich sind. Konkrete Aussagen gibt es zum jetzigen Zeitpunkt nicht.

Fluglärm verteilen

„Die Richtschnur für unser Handeln in der Kommission muss sein, nicht am lautesten aufzutreten, sondern das Beste für die Menschen in der Region zu wollen“, das sagt der Rackwitzer Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos), der Vorsitzender der Fluglärmkommission für den Leipziger Flughafen ist. Aber was ist das Beste für die Menschen hier? „Das ist für mich eine Verteilung des Fluglärms. Wir dürfen nicht nur bestimmte Gebiete belasten, die ohnehin schon stark belastet sind, so wie Rackwitz, wir müssen eine Teilentlastung anstreben. Und es muss mal einen Horizont an maximalen Flugbewegungen geben“, so Schwalbe.

Hoher nächtlicher Lärmpegel

Nach Sonnenuntergang fährt das DHL-Drehkreuz zur Hochleistung auf: 6000 Mitarbeiter, mehr als 2000 Tonnen Fracht jeden Tag, 23 600 Flugbewegungen im Jahr – wirbt das DHL-Drehkreuz Leipzig. Die IG Nachtflugverbot verweist immer wieder auf die hohen nächtlichen Lärmpegel in der Gemeinde Rackwitz. Und auch wenn das subjektive Empfinden recht unterschiedlich ist, so lassen sich die Belastungen in Dezibel nachweisen. In Rackwitz (Messstation 8 in der Hauptstraße 11) hat sich der nächtliche Dauerschallpegel inzwischen auf 54 Dezibel erhöht. So hält das Bundesverwaltungsgericht beim Nachtschutz (22 bis 6 Uhr) einen Maximalpegel von 55 Dezibel im Rauminnern bei geschlossenen Fenstern und ausreichender Belüftung für eine angemessene Lärmbegrenzung.

„Natürlich erreichen uns Hinweise und Reaktionen, aber nicht in gehäufter Form. Wir haben in unserer Stellungnahme weitere Lärmschutzmaßnahmen gefordert und stellen auch die Frage: Passen die Lärmschutzmaßnahmen noch in die heutige Zeit? Da muss stärker differenziert werden. Auch da werden wir dranbleiben. Fenster müssen überprüft und auch gewartet werden“, erzählt Schwalbe.

Optimistisch, dass der Ausbau kommt

Das Management am Flughafen Leipzig/Halle ist zuversichtlich, dass der Ausbau für den DHL-Frachtbereich genehmigt wird. Allerdings heißt es auch: Ohne Expansionsmöglichkeiten werde sich DHL wohl nach Alternativen umsehen. Rackwitz habe in seiner Stellungnahme Nachbesserungen aufgelistet. Steffen Schwalbe ist überzeugt davon, dass der Ausbau auf Recht und Gesetz beruhen und die Entscheidung der Landesdirektion als federführende Genehmigungsbehörde immer überprüfbar sein und rechtlichen Anforderungen entsprechen wird.

Von Frank Pfütze