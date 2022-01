Rackwitz

Steffen Schwalbe ist seit 2015 der parteilose Bürgermeister der Gemeinde Rackwitz. Im Jahr 2022 strebt der 34-Jährige seine zweite Amtszeit an. Im Gespräch geht es auch um die Folgen der Pandemie, die Zukunft des Konsums und seine Wahrnehmung der Gemeinde.

Schwalbe: Die Mehrheit ist solidarisch

Wie erleben Sie die Rackwitzer Bürger und Bürgerinnen während der Pandemie?

Auch für uns als Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gelten die Kontaktbeschränkungen. Zahlreiche Veranstaltungen mussten ausfallen, Gemeinderatssitzungen haben wir ins Internet verlegt, persönliche Gespräche waren so nur sehr eingeschränkt möglich. Im Rahmen der ersten kommunalen Impfaktionen in unseren Turnhallen war ich gern vor Ort. Allen Beteiligten wurde so viel Dankbarkeit für diese Impfmöglichkeit entgegengebracht – mir persönlich hat das neue Kraft gegeben. Nach fast zwei Jahren Pandemie und damit einhergehenden Einschränkungen hört man ein Seufzen und mal mehr oder weniger Verständnis für die Maßnahmen. Die Mehrheit hält sich daran, ist solidarisch und sich seiner Verantwortung in dieser Pandemie bewusst – denn das Virus fragt uns letztendlich nicht.

Zur Person Steffen Schwalbe ist 2015 mit nur 27 Jahren zum Bürgermeister der Gemeinde Rackwitz gewählt worden. Damit war er der zweitjüngste Bürgermeister Sachsens. Aktuell befindet er sich im letzten Jahr seiner Amtszeit. Schwalbes Weg ins Bürgermeisteramt begann 2002 mit einem Schülerpraktikum im Rackwitzer Rathaus. 2004, im Jahr der Fusion von Zschortau und Rackwitz zur Einheitsgemeinde, begann er in der Kommune eine Lehre zum Verwaltungsfachangestellten. Später absolvierte der heute 34-Jährige eine Zusatzausbildung zum Kommunalwirt und wurde Leiter des Sachgebiets Brandschutz, Ordnung und Sicherheit. Seit 2019 ist er zudem Vorsitzender der Fluglärmkommission des Flughafens Leipzig-Halle und seit 2014 Kreistagsmitglied. Steffen Schwalbe ist verheiratet und hat einen Sohn. Die Familie lebt in Zschortau.

Auf Rackwitz bezogen: Welche Entscheidung hätten Sie anders getroffen als Sachsens Regierung?

Rückblickend zu befinden, fällt immer leicht, und ich bin der Meinung, dass gegenseitige Schuldzuweisungen und Fingerzeig- beziehungsweise Haudrauf-Methoden uns nicht weiterhelfen. Die Bürgerinnen und Bürger haben einen berechtigten Anspruch, egal ob auf kommunaler-, Landes- oder Bundesebene, dass wir die Situation in den Griff bekommen. Es heißt also handeln, erklären und vermitteln. Dabei sehe ich alle Verantwortungsträger in der Pflicht. Wir haben in Rackwitz die Maßnahmen umgesetzt, Gewerbetreibende und Menschen immer wieder sensibilisiert, Testmöglichkeiten und Impfaktionen sowie Testungen in den Kindertagesstätten mit Zustimmung der Eltern organisiert.

Wie ist Ihre Verbindung in die Ortsteile?

Egal welcher Ortsteil, sei es zu Mitgliederversammlungen von Vereinen, Vorstandssitzungen, öffentlichen Veranstaltungen, Seniorentreffpunkten oder zu einem Bürgergespräch: Ich nehme diese Termine regelmäßig wahr, und diese bereichern beide Seiten. Erklären, vermitteln und Lösungen suchen – auch mal sagen, was nicht geht oder wie es vielleicht anders gehen kann.

Großes Ziel: Baubeginn des Konsums

Was wird im Jahr 2022 die größte Aufgabe in der Gemeinde?

Die Situation ist schwer kalkulierbar. Wir haben uns wieder viel vorgenommen, sind aber letztlich von langwierigen Genehmigungsprozessen, Gewährung von Fördermitteln und nicht zuletzt der konjunkturellen Lage des Baugewerbes abhängig. Die Pflöcke für die energetische Sanierung der Grundschule Rackwitz und Ausbau der Verkehrserschließung für die Schladitzer Bucht sind eingeschlagen – diese Maßnahmen werden umgesetzt. Für den ehemaligen Konsum Rackwitz ist der Fördermittelantrag eingereicht, der Bauantrag wird Ende Januar gestellt. Allgemein gilt für uns: Gesellschaftspolitisch wird unsere größte Aufgabe in den kommenden Jahren sein, die Auswirkungen dieser Pandemie zu bewältigen. Wir haben einen Riss durch unsere Gesellschaft, Freundeskreise und selbst innerhalb von Familien. Das müssen wir gesellschaftlich unbedingt überwinden und aufarbeiten!

Was wollen Sie persönlich Ende 2022 unbedingt erledigt haben?

Ich würde gern mit Blick auf die Wahlen in diesem Jahr das Grußwort des Bürgermeisters zum Jahresende 2022 schreiben. Große Hoffnung setze ich auch daran, dass spätestens im vierten Quartal der Baubeginn für den Konsum erfolgen kann.

