Rackwitz

Es sollte ein Gespräch werden, das vor allem in die Zukunft blickt, wo der parteilose Bürgermeister Steffen Schwalbe und Rackwitz am Ende des Jahres 2021 stehen wollen. Ganz ohne die Auswirkungen der Pandemie zu betrachten, ging es dann aber doch nicht.

Herr Schwalbe, mit Spannung wird verfolgt, wie es mit dem ehemaligen Konsum-Gebäude weitergeht. Die Rackwitzer finden dem Vernehmen nach gut, dass sie im Vorfeld mit einbezogen wurden, hoffen aber nun, dass ihre Vorschläge auch umgesetzt werden. Nur zwei Punkte: Wie sieht es einem Sparkassenautomaten und Fleischer aus?

Für den Sparkassenautomaten wird es einen Vorhaltestandort geben. Wenn also die Sparkasse bereit ist, einen Automaten in Rackwitz zu installieren, dann wären wir als Gemeinde der erste Ansprechpartner, denn wir haben die passende Immobilie. Wir stehen dazu auch immer wieder mit dem Sparkassenvorstand in Kontakt. Ich bin mir auch sicher, dass es für die Banken in dieser Hinsicht nicht einfach ist. Das zeigt das aktuelle Vorgehen der Volksbank Delitzsch. Man kann sich aber nicht einfach aus der Fläche zurückziehen und auf die Digitalisierung wie Online-Banking oder elektronisches Bezahlen verweisen. So weit ist ein nicht unerheblicher Teil unserer Gesellschaft noch nicht. Und auch die fahrbare Filiale ist nicht die richtige Lösung für den ländlichen Raum. Warum ist beispielsweise eine gemeinsame Betreibung von Sparkasse und Volksbank nicht möglich, um sich die Kosten zu teilen?

Hat sich etwas in Richtung Fleischer getan?

Nach mehreren Gesprächen mit möglichen Nutzern ist klar geworden, dass ein Fleischer schlicht nicht an dem Standort interessiert ist. Wenn wir uns die große Lage anschauen und beispielsweise nach Delitzsch blicken, fällt schnell auf, dass es dort in der Kernstadt nur noch zwei Traditionsfleischer gibt. Das ist, auch für Rackwitz gesprochen, der Tatsache geschuldet, dass es in unmittelbarer Nähe zwei Discounter gibt. Was allerdings herausgearbeitet wurde, waren andere Angebote, wie beispielsweise ein Blumenladen oder ein Friseur.

Was sind die nächsten Schritte zur Wiederbelebung des Gebäudes?

Wir sind aktuell in der Entwurfsplanung für Heizung, Sanitär, Elektroinstallation und den Außenbereich. Durch den Gewinn der 200 000 Euro beim Landeswettbewerb sind wir zeitlich deutlich weiter, als es ohne möglich gewesen wäre. Wir hoffen die Planung Ende Februar abzuschließen und anschließend dem Gemeinderat vorstellen zu können, wie das Gebäude aussehen wird. Danach können wir weitere Fördermittel beantragen.

Ein schon jetzt gelungenes Projekt ist der Spielplatz im Wohngebiet an der Loberstraße in Rackwitz, der bereits großen Anklang findet. Sind weitere derartige Vorhaben für die Gemeinde geplant?

Der Mehrgenerationenspielplatz war mit seinen Kosten von fast 600 000 Euro nur im Rahmen unseres Stadtumbaukonzeptes möglich. Bei diesem wurde herausgearbeitet, dass es bei der Freizeitgestaltung und dem Umfeld des Wohnviertels Verbesserungsbedarf gibt. In dieser Dimension wird es in der Gemeinde sicher nicht so schnell wiederholbar sein. Dennoch planen wir weitere Vorhaben wie beispielsweise die Skateranlage in Podelwitz zusammen mit der SG Podelwitz. Im vergangenen Jahr haben wir den Spielplatz in Zschortau mit einer Menge bürgerschaftlichem Engagement erweitert und darüber hinaus bauen wir kontinuierlich nicht einfach defekte Spielgeräte ab, sondern ersetzen diese.

Der Verkehr im und vor allem durch den Ort ist weiter ein großes Thema, über das gesprochen wird. Die Aktion, bei der ein Weihnachtsbaum an der Leipziger Straße mit diesbezüglichen Wünschen versehen würde, sorgte für Aufsehen.

Vielleicht hätte man den Baum an die B 2 stellen müssen, dort, wo der Ausbau der Einfahrt zur Buchenwalder Straße weiterhin nicht erfolgt ist. Erst wenn dieser vollzogen ist, kann der Verkehr von der B 2 und B 184 mit einem vernünftigen Vorwegweiser abgeleitet werden. Uns als Gemeine geht das alles ebenfalls viel zu langsam.

Apropos langsam: Was erhoffen Sie sich von den angebrachten Geschwindigkeitstafeln in der Leipziger Straße?

Die beiden neuen Tafeln sind seit Mitte Dezember angebracht und werden permanent an ihren Standorten bleiben. Wir haben dazu die Hinweise der Anwohner der Leipziger Straße aufgenommen, weil auch gesagt wird, die Gemeinde unternimmt zu wenig. Die eine Seite ist da das hohe Lkw-Aufkommen, das benannt wird, aber auch, dass die Fahrzeuge, und auch hier insbesondere der Lkw-Verkehr, zu schnell fahren. Aus meinen Erfahrungen werden die Geschwindigkeitstafeln durch den Verkehrsteilnehmer wahrgenommen und es findet eine Sensibilisierung statt.

Werden die Daten ausgewertet?

Ja. Allerdings können die Geräte nicht die Fahrzeugtypen unterscheiden. Eine Auswertung, welche Fahrzeuge zu schnell fahren ist nicht möglich. Wir hoffen nun darauf, den Verkehr etwas beruhigen zu können und warten auf die Rückmeldungen aus der Leipziger Straße ab.

Etwas weiter geschaut: Wie soll Rackwitz zum Ende des Jahres 2021 aussehen?

Wir haben uns viel vorgenommen. Nur einige Beispiele: An der Grundschule Rackwitz, soll noch im Frühjahr mit dem Bau der Außenanlagen begonnen werden. Wir hoffen auch, dass wir an der Schladitzer Bucht nach der Sommersaison beginnen können und die ersten Maßnahmen zur besseren Erreichbarkeit umsetzen. Ansonsten wünschen wir uns, dass der autonome Bus allmählich durch die Gemeinde fahren wird und wir uns zusammen mit dem Landkreis ein Stück weit als Modellregion im ÖPNV auszeichnen können. Und natürlich, dass die betreffenden Haushalte am Glasfasernetz angeschlossen sein werden und wir online sind.

Und noch etwas weiter in die Zukunft: Sie gehen in Ihr sechstes von sieben Jahren als Bürgermeister. Haben Sie sich bereits entschieden und treten 2022 wieder an?

Zu weit! Das vergangene Vierteljahr war anders geprägt, als dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe, ob ich mich 2022 wieder zur Wahl stelle. Mir ging es in den letzten Monaten vordergründig darum, die Gemeinde durch die Pandemie zu bringen und in erster Linie die Kinderbetreuung zu regeln und mich mit unseren wirtschaftlichen Betrieben, unter anderen den Gastronomen, auszutauschen. Unabhängig davon, was aus mir in eineinhalb Jahren wird. Was ich sagen kann, ist, dass mir der Job Spaß macht, ich mit einem guten Team und konstruktiven Gemeinderat arbeite. Und ich denke, wir haben in den bisherigen fünf Jahren viel gemeinsam entwickeln können. Auch wenn nicht alles gleichzeitig umgesetzt werden kann. Wir sind auf einem sehr guten Weg und darauf bin ich stolz.

Zur Person Steffen Schwalbe wurde 2015 mit nur 27 Jahren zum Bürgermeister der Gemeinde Rackwitz gewählt. Damit war er der zweitjüngste Bürgermeister Sachsens. Schwalbes Weg ins Bürgermeisteramt begann 2002 mit einem Schülerpraktikum im Rackwitzer Rathaus. 2004, im Jahr der Fusion von Zschortau und Rackwitz zur Einheitsgemeinde, begann er in der Kommune eine Lehre zum Verwaltungsfachangestellten. Später absolvierte er eine Zusatzausbildung zum Kommunalwirt und wurde Leiter des Sachgebiets Brandschutz, Ordnung und Sicherheit. Seit 2019 ist er zudem Vorsitzender der Fluglärmkommission des Flughafens Leipzig-Halle und seit 2014 Kreistagsmitglied. Steffen Schwalbe ist verheiratet und hat einen Sohn. Die Familie lebt in Zschortau. mhs

Von Mathias Schönknecht