Rackwitz

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Rackwitz sind in diesem Jahr bereits 28 Einsätze gefahren. Jede Minute könnte der nächste Brand, die nächste Ölspur, die nächste technische Hilfeleistung auf dem Alarmierungsgerät angezeigt werden. Bei diesem Pensum darf das Feiern nicht zu kurz kommen, vor allem nicht, wenn das 95. Feuerwehrfest am kommenden Sonnabend ansteht.

Mehr Kapazitäten

Anders als in den Vorjahren wird nicht mehr auf dem Hof des Gerätehauses an der Buchenwalder Straße, sondern auf der Festwiese in Podelwitz gefeiert. 500 bis 600 Besucher zählten die Rackwitzer Kameraden bisher über den Tag verteilt. „Da war der Platz immer voll“, sagt Jugendwart Clemens Döring. Und dieses Mal könnten es mehr Gäste werden: Denn als Höhepunkt wird das Berliner DJ-Team Mütze Katze ab 22 Uhr auflegen. Deswegen sei das Fest „sicherheitshalber auf die Festwiese verlegt“ worden, erklärt Döring, der erst zu Monatsbeginn an gleicher Stelle das Krebsbachfestmitorganisiert hatte.

Fest startet um 12 Uhr

Weitere Programmpunkte ab 12 Uhr: Eine Firma stellt eine Hubleiter zu Verfügung, sagt Wehrleiter Andy Winter. Aus 30 Meter Höhe sei „ Rackwitz aus der Luft“ zu erleben. Ab 12.30 Uhr gibt es Feuerwehrwettkämpfe und ab 15 Uhr spielt die Blaskapelle der Feuerwehr Leipzig-Nordost. Für die Jüngeren wird es gleichzeitig Kinderdisco und einen Clown geben. Der Rackwitzer Faschingsclub präsentiert sich ab 19 Uhr mit einem Kinder- und Damentanzballett, sagt Döring. Ab 20 Uhr wird die Band The Firefuckers erwartet.

Von mhs