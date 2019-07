Rackwitz/Dresden

In der zurückliegenden Woche erfolgte in Dresden die Preisverleihung des Sächsischen Mitmachfonds, für den sich Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) auch mit einem Rackwitzer Projekt beworben hatte. Für „Neues Leben im Rackwitzer Landi“ konnte er die Jury überzeugen und ein Preisgeld in Höhe von 14 500 Euro erhalten. „Dies werde ich für die Bürgerbeteiligung zur Entwicklung des Rackwitzer Landi einsetzen, damit wir eine bedarfsgerechte Nutzungskonzeption mit den Rackwitzern entwickeln und das Gebäude wirtschaftlich betreiben können“, so Schwalbe. Er wird damit die Eigenmittel für die Erarbeitung der Umnutzungskonzeption für den ehemaligen Konsum finanzieren.

Weitere nordsächsische Ideen unter den Preisträgern

Das Gebäud hat die Gemeinde im Juni erworben. Bei der Beteiligung am Ideenwettbewerb des sächsischen Landwirtschaftsministeriums war Rackwitz einige Monate zuvor noch leer ausgegangen.

Neben der Kategorie „ReWIR“, in der sich Rackwitz präsentierte und es um zivilgesellschaftliches Engagement der Bürger im Lausitzer und Mitteldeutschen Revier ging, wurden auch Ideen zu den Themen Mobilität, Kunst, Kultur, Sport sowie Förderung von Kindern und Jugendlichen gewürdigt. Zu den Preisträgern gehören unter anderem auch Bettina Kühnel vom Soziokulturellen Zentrum Delitzsch (SKZ) mit ihrem Projekt „Mehrgenerationenspielplatz Luftikus“, Barbara Friedrich vom Ortsverein Sausedlitz des Sächsischen Landfrauenverbandes mit dem Vorhaben „Bücherschätze entdecken – Gemeinsames Erleben fördern“ oder Bernd-Uwe Haase vom Verein Gemeinsam in Schenkenberg, der sich um eine Ersatz-Heizungsanlage für das Vereinshaus bewarb. Insgesamt wurden 613 der 1520 eingereichten Projektideen durch die Jurys in den verschiedenen Kategorien und Preisstufen ausgewählt.

Weitere Infos und alle Preisträger gibt es online unter www.mitmachfonds-sachsen.de

Von Mathias Schönknecht