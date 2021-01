Radefelder Arnold Sprosse betätigt sich als Marathon-Dichter

Delitzsch/Radefeld

Er würde gern einen Volkshochschulkurs in Delitzsch belegen. Mit seinen 76 Jahren könnte er da vielleicht noch lernen, wie das mit Veröffentlichungen im Internet geht. Vielleicht könnte er einen Lyrik-Blog betreiben. Denn Arnold Sprosse drängt es, seine Gedichte der Öffentlichkeit vorzustellen. Der Radefelder ist Marathon-Lyriker. Täglich bringt er mindestens ein, gern auch zwei gereimte Werke zu Papier. Meist werden die Verse noch am Frühstückstisch ins Unreine erdacht und geschrieben. Dann zieht er sich zurück, um das fertige Werk in eine der A4-Kladden einzutragen, von denen er schon mehr als 20 gefüllt hat. In jeder stehen 170 Gedichte.

Reime über Corona

Dabei ist das Schreiben mit der Hand nicht einfach für den einstigen Elektromaschinenbauer, der lange Kreissekretär der Liberaldemokratischen Partei Deutschlands war ( LDPD) und nach der Wende beim Wach- und Schließdienst jobbte. Beim genauen Hinsehen auf die akkurat geschriebenen Zeilen ist ein Zickzack in den Buchstaben-Linien wahrzunehmen. Ein Tremor, ein Muskelzittern, ist die Ursache.

Generell half und hilft ihm das Dichten, alles zu verarbeiten. So war’s mit dem Tod seiner Frau, so ist es heute mit Corona: „Mensch sein heißt doch Innigkeit, doch auch Rücksicht jederzeit. Freud und Leid gemeinsam teilen, damit wir hier lang verweilen. Halten wir uns an die Regel, geht vorbei das Menetekel. Und die heimeligen Tage führen nicht zur Corona-Plage“, reimte er vor den Feiertagen. Corona bremst nun erstmal auch seinen Bildungsdrang aus. Ein Online-Kurs der VHS, die es jetzt auch gibt, nützen ihm erstmal nichts. Damit kann er noch nicht umgehen.

Erfüllendes Hobby

Er ist froh über die Lebensgefährtin an seiner Seite, die auch diese Art Gedichte mag. Die Affinität zur Lyrik und zu Bühnen-Auftritt hatte er von Jugend an. Am Delitzscher Gymnasium, damals Erweiterte Oberschule, bestellte ihn die Lehrerin sogar in die Parallelklasse, damit er vormachte, wie eine Ballade richtig zu betonen ist. In vergangenen Jahren veranstaltete er Programme vor Seniorengruppen. Das geht zurzeit auch nicht. „Aber ich habe ein wunderschönes, erfüllendes Hobby“, betont er.

Von Heike Liesaus