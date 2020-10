Radfahrer-Wahnsinn am frühen Morgen: Ohne Licht auf der Bundesstraße 183a bei Delitzsch

Delitzsch/Brehna

„Da wird immer gesagt, die Radfahrer brauchen mehr Radwege“, sagt Uwe Mokroß, „aber wer schützt den Autofahrer vor solchen Verkehrsteilnehmern?“ Der LVZ-Leser aus Delitzsch fährt jeden Tag mit seinem Fahrzeug in der Zeit zwischen 5.15 und 5.30 Uhr auf der Bundesstraße 183 a aus Delitzsch kommend in Richtung Sachsen-Anhalt. Ebenfalls zu dieser Zeit befindet sich auch ein Radfahrer auf der Strecke zwischen dem Delitzscher Ortsteil Storkwitz und Brehna (Landkreis Anhalt-Bitterfeld), erklärt Mokroß. Allerdings sei dieser oft nur schwer zu erkennen, denn er fährt ohne Licht.

Gefahr für sich und andere

Nicht nur, dass dies für den Radfahrer aufgrund des Verkehrs auf der Bundesstraße ohnehin gefährlich ist, sei er zudem meist dunkel bekleidet. „Am 1. Oktober, als der erste dichte Nebel war, rief ich dann auf dem Revier in Delitzsch an“, sagt Mokroß. Ihm gehe es darum, Verkehrsteilnehmer auf die notwendige Beleuchtung im Straßenverkehr bei Dunkelheit hinzuweisen. Denn es werde auch anderen Autofahrern ähnlich ergangen sein. Das Revier habe Mokroß erklärt, dass der Abschnitt, nach Angabe von Ort und Zeit, in den kommenden Tagen bestreift werde und er erneut anrufen solle, wenn er wieder auf diesen Radfahrer stoße.

Radfahrer zeigte sich einsichtig – aber nicht sehr lang

Auf Nachfrage bei Holger Stecher, Leiter des Delitzscher Polizeireviers, erklärt dieser, dass der Radfahrer in den zurückliegenden Tagen angehalten und darauf hingewiesen wurde, mit heller und reflektierender Kleidung am Verkehr teilzunehmen, um sich und andere nicht zu gefährden. Er habe sich einsichtig gezeigt und zugesichert, dies zukünftig zu tun, sagt Stecher.

Doch offenbar hielt die Einsicht nicht lange an. „Heute Morgen war alles beim Alten“, sagt Mokroß am Montagvormittag. Der Delitzscher will nun weiter die Augen offenhalten und gegebenenfalls nochmals die Beamten informieren. Und das Delitzscher Revier werde in den kommenden Tagen den Bereich zur entsprechenden Zeit noch einmal kontrollieren.

Von mhs