Delitzsch

Zu tief ins Glas geschaut hatte am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr ein 43-jähriger Fahrradfahrer, der in der Benndorfer Landstraße in Delitzsch unterwegs war, so die Polizei. Polizeibeamten fiel während ihrer Streifentätigkeit die „sehr auffällige“ Fahrweise des Mannes auf und sie stoppten ihn.

Nun ermittelt die Polizei

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,68 Promille. Die Blutentnahme wurde angeordnet und in einem Krankenhaus durchgeführt. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Von lvz