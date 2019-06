Es brennt. Die Feuerwehr kommt. Und löscht. So weit, so bekannt. Doch der Einsatz der Feuerwehr ist längst nicht alles, was passiert, wenn es einen Großbrand gibt, ein großer Unfall geschieht oder ein Sturm Schaden anrichtet. Was im Ernst- und Einsatzfall alles in die Gänge kommen kann, hat sich die LVZ erklären lassen.