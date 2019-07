Delitzsch

Am Arm verletzt wurde am Montag, gegen 14 Uhr, eine Radfahrerin bei einem Unfall auf dem Delitzscher Nordplatz. Die Frau fuhr im Kreisverkehr und wollte auf die Karl-Marx-Straße abbiegen, berichtete die Polizei. Dabei sei sie von einem 64 Jahre alten VW-Fahrer übersehen worden, der in den Kreisverkehr einbog und stadtauswärts fahren wollte. Der Autofahrer touchierte die Radfahrerin, die daraufhin stürzte. Die Frau musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Der 64-Jährige habe sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung zu verantworten, so die Polizei.

Von lvz