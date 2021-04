Radfahrerin bei Unfall nahe Zschortau schwer verletzt

Zschortau

Bei einem Unfall nahe Zschortau wurde am Wochenende eine 45 Jahre alte Radfahrerin schwer verletzt. Wie die Polizei berichtete, war am Samstag gegen 10.45 Uhr ein 48-jähriger VW-Fahrer auf der Delitzscher Straße von Zschortau kommend in Richtung Brodau unterwegs. Als er in Höhe des Klärwerks einen vor ihm fahrenden Pkw überholte, sei er mit der davor fahrenden Radfahrerin zusammengestoßen, die im selben Moment nach links einbiegen wollte. Die Radfahrerin musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Unter Alkoholeinfluss

Wie sich herausstellte, stand der VW-Fahrer unter Alkoholeinfluss. Ein Vortest habe einen Wert von 0,5 Promille ergeben, so die Polizei. Der Führerschein wurde sichergestellt und der 48-Jährige muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 2200 Euro.

Von LVZ