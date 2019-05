Badrina

Der Bürgermeister mal im Radio-Interview, das Dorf mal im Mittelpunkt. Badrina war am Montag für ein paar Stündchen sachsenweit bekannt. Der kleine Schönwölkauer Ortsteil war eine Station der Tour „ Silvio mittendrin – MDR Sachsen hört zu“ des Mitteldeutschen Rundfunks.

Badrina im Mittelpunkt

Station machte das Wohn- oder besser Arbeitsmobil von Moderator Silvio Zschage an der alten Schmiede. Dort laufen gerade die Sanierungsarbeiten. Das Dach ist abgenommen, Stück für Stück wird das alte Fachwerk restauriert, mit neuen Stücken versehen und wieder aufgebaut. Der Wunschtermin, die Bauarbeiten bis zum Tag des offenen Denkmals am 8. September abgeschlossen zu haben, scheint momentan sehr realistisch.

Nächster Halt Mockrehna

Doch nicht nur die Schmiede war Thema im Frühprogramm, das am Montag teilweise aus Badrina kam. Bereits Sonntag hatte das Reportermobil Halt gemacht und die Bürger konnten ihre Sorgen loswerden. Vor allem Leute von außerhalb kamen an die Alte Schmiede, um mit dem Moderator ins Gespräch zum Beispiel über das Radwegenetz und den ÖPNV zu kommen. Nächste Station ist am Dienstag, dem 21. Mai, Mockrehna.

Von Christine Jacob