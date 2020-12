Radklima-Umfrage für Delitzsch abgeschlossen

Delitzsch

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ( ADFC) wollte in den vergangenen Wochen mit seinem bundesweiten Radklima-Test auch für Delitzsch wissen, wie radfreundlich die Kommune ist. Die Umfrage lief bis 30. November.

Dreistelliger Beteiligungswert

Rund 150 Delitzscher haben sich beteiligt. Das ist laut ADFC ein ähnlich guter Wert wie beim letzten Test vor zwei Jahren (rund 170 Teilnehmer), 2016 dagegen beteiligten sich nur knapp 80 Leute. Die Radfahrer in Delitzsch waren dazu aufgerufen, an einer 32 Fragen umfassenden Auswertung zum Radverkehr teilzunehmen. In die Bewertung fließen unterschiedliche Aspekte des Radfahrens von der Wegequalität der Radwege bis zum Stressfaktor im Verkehr ein. Am Ende der Umfrage bietet jeder Fahrradklima-Test die Möglichkeit für Anmerkungen und Hinweise auf lokale Probleme, Hinweise und Verbesserungsvorschläge können so nach Abschluss des Projekts direkt an die zuständige Stadtverwaltung weitergeleitet werden. Voraussichtlich im Frühjahr 2021 liegen die Ergebnisse vor.

Anzeige

Bei der letzten großen Umfrage vor zwei Jahren vermiesten vor allem Raddiebstahl und Falschparker den Radspaß, dennoch schnitt Delitzsch mit der Note 3,66 im Mittelfeld ab.

Von cj