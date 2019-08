Krostitz/Leipzig

Krostitzer und Leipziger Rad-Freunde rufen am Sonnabend erneut zur Demo für den Radweg zwischen Hohenossig und dem Ortseingang Leipzig an der Regensburger Straße auf. Um 10.30 Uhr ist Start an zwei Treffs. Denn bisher ist es nur für sehr Mutige möglich, von Krostitz aus geradewegs an der Bundesstraße 2 gen Pleißestadt zu radeln. Die Radwegtrasse weist bisher eine 2,9 Kilometer große Lücke auf, die zwischen Hohenossig und dem Ortseingang Leipzig klafft.

Demos schon im Herbst und im Mai

Schon im vorigen Herbst und ein weiteres Mal im Mai starteten aus diesem Grund Demosim selben Modus. Und die Initiatoren wollen den Druck weiter aufrecht erhalten. Zwar hat die Straßenbauverwaltung das Projekt in die Planung genommen, wurden bereits Baugrundverhältnisse geprüft. Doch ob der Bau in absehbarer Zeit startet, wird bezweifelt.

Kundgebung in Hohenossig

Ab 10 Uhr ist der Treff in Leipzig am Messe-Teich geplant. Um 10.30 Uhr soll diese Gruppe unter Polizeibegleitung teils auf der B-2-Fahrbahn und über Radwege, dort wo sie vorhanden sind, gen Hohenossig starten. In Krostitz ist Treff um 10.30 Uhr am Penny-Markt. Über den Radweg geht’s nach Hohenossig. Dort beginnt um 11 Uhr eine Kundgebung und um 11.30 Uhr die gemeinsame Fahrt in Polizeibegleitung über die B 2 zur Regensburger Straße.

Um 12 Uhr werden die Leipziger Radler dort verabschiedet. Und um 12.15 Uhr geht es für alle anderen wieder mit Motorrad-Staffel-Begleitung retour nach Hohenossig.

Von Heike Liesaus