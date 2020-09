Radler-Test: Delitzscher können ihre Stadt bewerten

Delitzsch

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ( ADFC) will wieder wissen, wie fahrradfreundlich Delitzsch ist. Bei der letzten großen Umfrage vor zwei Jahren vermiesten Raddiebstahl und Falschparker den Radspaß, dennoch schnitt Delitzsch mit 3,66 im Mittelfeld ab.

Delitzscher sollen Radfahren bewerten

Nun sind die Radfahrer in Delitzsch erneut dazu aufgerufen, an der großen ADFC-Umfrage zum Radverkehr teilzunehmen. Mitmachen kann jede Person, die Rad fährt, egal ob sie ADFC-Mitglied ist oder nicht. Bewertet werden unterschiedliche Aspekte des Radfahrens, von der Wegequalität der Radwege bis zur Frage, ob Radfahren im alltäglichen Stadtverkehr eher Entspannung oder eher Stress ist. Insgesamt 32 Fragen umfasst der Fragebogen.

Vor zwei Jahren mehr als 170 Teilnehmer

„Damit der ADFC ein realistisches Bild zum Radverkehr in Delitzsch erhält, benötigen wir möglichst viele Personen, die am Fahrradklima-Test teilnehmen. Vor zwei Jahren haben sich in Delitzsch 172 Menschen am Fahrradklima-Test beteiligt“, sagt Konrad Krause, Geschäftsführer des ADFC Sachsen. Die Befragung soll eine Bestandsaufnahme zum Radverkehr in allen deutschen Städten ermöglichen und sowohl dem ADFC als auch der Politik vor Ort Feedback geben.

Fragebogen online

Der Online-Fragebogen kann mit dem PC, dem Tablet oder auf dem Smartphone auf www.fahrradklima-test.de ausgefüllt werden. Die 32 Fragen lassen sich in zehn Minuten beantworten. Am Ende der Umfrage bietet der Fahrradklima-Test die Möglichkeit für Anmerkungen und Hinweise auf lokale Probleme. Diese konkreten Hinweise und Verbesserungsvorschläge leitet der ADFC nach Abschluss des Projekts an die zuständige Stadtverwaltung weiter.

Die Umfrage läuft noch bis zum 30. November 2020. Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2021 präsentiert.

