Rätselhafte Blutspur in Delitzsch – Polizei sucht Zeugen

Eine größere Blutspur stellt die Polizei in Delitzsch vor ein Rätsel. Nun hoffen die Beamten, durch einen Zeugenaufruf Licht ins Dunkel zu bekommen.

Straftat oder Unfall ?

Die Blutspur wurde am späten Dienstagabend kurz vor Mitternacht in der Bahnunterführung in der Beerendorfer Straße in Delitzsch festgestellt. Die Polizeibeamten entdeckten zudem eine ebenso blutverschmierte Mineralwasserflasche oberhalb der Unterführung. Der vor Ort eingesetzte Diensthund konnte die Spur lediglich bis zum Ende der Unterführung in der Beerendorfer Straße aufnehmen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Derzeit sei nicht bekannt, ob es sich bei dem rätselhaften Geschehen um eine Straftat oder um einen Unfall handelt.

Wer hat etwas gesehen?

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden nun gebeten, sich beim Polizeirevier Delitzsch ( Hallesche Straße 58, Telefon 034202/66-100) zu melden.

