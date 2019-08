Roitzschjora

Eine Rakete wird nicht zuhause am Küchentisch auf ihren Start vorbereitet. Das gilt auch für Modellraketen. Aber für sie tut es immerhin der Campingtisch neben dem Flugfeld. Das ist beim Treffen in Roitzschjora zu lernen. Andreas Block von der Arbeitsgemeinschaft Modellraketen Deutschland schraubt gerade den Motor zusammen. „Das ist ein Hybrid“, erklärt der Schkeuditzer. Die Treibstoffkombi aus flüssig und fest erzeugt mehr Schub. Immerhin sind die größeren Modelle, die hier starten, auch mal über zwei Meter lang, können um die 1000 Meter Höhe erreichen.

Tests für Nevada

So wie der Schkeuditzer haben diverse andere Gruppen ihre Stationen am Rande aufgebaut: Eine Familie aus Tharandt bei Dresden: „Der Sohn ist schuld. Er ist derjenige von uns, der sich zuerst für Luft- und Raumfahrt interessiert hat“, erzählt Vater Torsten Bacher (51). Die Gruppe um Ramon Peeters ist schon tags zuvor in den Niederlanden gestartet. „Wir kommen schon seit zehn Jahren hierher.“ Vier junge Männer aus Österreich werkeln an ihrem Modell: „Wir testen hier Elektronik-Teile.“ Das sind Vorversuche. Sie wollen demnächst ein größeres Objekt in Nevada starten. Bernhard Claus hatte eine kurze Anreise aus Rackwitz. Er hat das Hobby im Ruhestand entdeckt. „Den Winter über habe ich doch Zeit.“ Dann baut er die Modelle zuhause im geräumigen Keller zusammen.

Zur Galerie Der Flugplatz Roitzschjora bietet Raketenmodellbauern in Deutschland einzigartige Startmöglichkeiten. Denn die Modelle fliegen an die 1000 Meter hoch. Beim letzten Treffen der Saison waren sogar Technikbegeisterte aus Holland und aus Österreich dabei.

Seltene Startmöglichkeiten

Die Startmöglichkeiten sind deutschlandweit rar. Der Flugplatz Roitzschjora bietet das nötige Umfeld. Die Modellraketensportler werden vom Fliegerklub freundlich aufgenommen. Immerhin wurde im Frühjahr hier anlässlich des 50. Mondlandungsjahrestages auch ein großes Saturn-Raketen-Modell gestartet.

Für die Absicherung ist ein extra Launch Control Officer zuständig. Er sitzt unter einem Pavillon, hat ein Startgerät für die elektronische Zündung vor sich, meldet geplante Starts an den Tower und erbittet die Freigaben dafür. Schließlich dürfen sich in dieser Zeit weder Flugzeuge noch Fallschirmspringer im Luftraum befinden. Reihum sind beim Treffen diejenigen dran, die die dafür nötige Berechtigung haben.

Kurzes Vergnügen

Außerdem sind die LCOs fürs Kommentieren des Geschehens zuständig. Der Countdown läuft ab. Start. Dann raucht’s ein bisschen oder mehr. Schließlich macht es „zisch“. Und die Rakete ist gen Himmel entschwunden. Wenn alles optimal läuft, öffnen sich die Fallschirme und das Flugobjekt kommt unversehrt wieder unten an. Klappt nicht immer. Ungebremste Rückkehr macht Schaden bis hin zum Totalverlust. Aber auch das gehört dazu. Die Suche im Umfeld gehört dazu. Wenn die Modelle am Fallschirm abtreiben. Bei den teureren Modellen ist durchaus auch schon eine GPS-Ortung eingebaut.

Klassischer Modellbau

Aber ist das Erlebnis nicht ein wenig kurz? Der Start ist nicht alles, erklärt Andreas Block. „Das Hobby ist vor allem auch der klassische Modellbau. Wir wollen gern Jüngere für die Technik begeistern, haben mit dem Leipnitz-Gymnasium eine kleine Modellbaugruppe.“ Auch Hagen Hübner aus der Nähe von Göttingen hat so eine Schüler-Gruppe: „Da sind Physik, Chemie, Informatik im Spiel. Klar, müssen sie dafür angesprochen werden. Aber es gibt interessante Projekte mit schnellen Erfolgen für den Einstieg.“

Eine Bilderbuchlandung. Die 2,3 Meter lange Rakete ist nebenan auf den Acker geschwebt. Andreas Block ist’s zufrieden. 850 Meter Höhe wurden geschafft. Bei Bernhard Claus hat sich der Fallschirm nicht geöffnet. Sein Modell hält er in Einzelteilen in der Hand. „Das Leben ist halt ungerecht“, lacht der 72-Jährige aus Podelwitz. Im Winter wird wieder gebaut.

Von Heike Liesaus