Ramon Kaselowsky: DSDS-Kandidat aus Nordsachsen schafft es in die Liveshows

„Ausgerechnet jetzt ist die Nase zu“, sagt Ramon Kaselowsky vor dem Gesangstraining zum Recall-Finale von Deutschland sucht den Superstar (DSDS). In der Sendung geht um nichts geringeres, als um den Einzug in die Live-Shows.

Bohlen: Bisher seien alle an dem Lied gescheitert

„Keiner hier ist wirklich gesund“, beruhigt Vocal-Coach Juliette Schoppmann den 26-Jährigen. Doch auch vor dem Auftritt plagt den Nordsachsen die leichte Erkältung. „Ich krieg gerade schwer Luft“, sagt Kaselowsky in Richtung seinem Duo-Partner Marcio Pereira Conrado, mit dem er „No Matter What“ von Boyzone singen wird.

Ramon Kaselowsky nimmt an DSDS teil. Der Zschernitzer ist gelernter Artist, spielt beim ESV Delitzsch Fussball und hat eine eigene Gebäudereinigungsfirma. Quelle: Wolfgang Sens

„Ich habe den Titel schon echt schlecht bei DSDS gehört“, sagt Bohlen, „da sind bisher alle dran gescheitert. Ich will den einfach hier einmal geil hören“. Doch anders als Conrado überzeugt Ramon Kaselowsky dann während des Auftritts auf voller Linie.

Nächste DSDS-Entscheidung für Ramon am kommenden Wochenende

„Gänsehaut“, sagt Bohlen. „ Ramon, komm, ich drück dich. Das war ein Gewinner-Auftritt. Wenn du nicht in die Live-Shows kommst, könnt ich mir beide Eier abschneiden“, sagt Bohlen und legt noch eine Schippe zur Vorwoche drauf. In der letzten in Südafrika aufgezeichneten Sendung wollte er sich „nur“ den linken Zeh abschneiden.

Dann die Entscheidung: „Licht und Schatten waren dabei“, sagt der Pop-Titan. „Es bis hier hin zu schaffen, ist schon etwas Grosses“, entgegnet Ramon bescheiden. Doch für den Jury-Chef ist die Sache klar: „Es wird euch nicht überraschen, dass mein Freund Ramon in den Live-Shows ist.“ In allem Staffeln habe das Lied noch nie jemand „so schön gesungen. Wir sehen uns in den Live-Shows, sagt Bohlen in Richtung des Nordsachsen. Diese starten am Samstag, den 14. März.

Von Mathias Schönknecht