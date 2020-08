Ramon Roselly für goldene Henne nominiert

Delitzsch

Ramon Roselly ist für den Publikumspreis Goldene Henne nominiert. Der Schlagersänger und Nordsachsens erster Gewinner der RTL-Castingshow „ Deutschland sucht den Superstar“ tritt in der Kategorie „Aufsteiger des Jahres“ an. Um die Trophäe zu erhalten, muss sich der 26-Jährige gegen Schauspieler Jan Bülow und Bahnradsportlerin Emma Hinze durchsetzen. Zusätzlich wird der Preis in den Kategorien TV/Entertainment, Schauspiel und Musik vergeben.

Abstimmung bis 9. September möglich

Der in Zschernitz lebende Ramon Roselly hatte am 4. April die 17. Staffel von „ Deutschland sucht den Superstar“ mit 80,82 Prozent der Zuschauerstimmen gewonnen. Das hatte kein anderer DSDS-Star vor ihm geschafft.

Die Goldene Henne wird seit dem Jahr 1995 in Erinnerung an Helga Hahnemann, Spitzname „Henne“, vergeben. Veranstalter sind die Zeitschrift Superillu, der Mitteldeutsche Rundfunk und der Rundfunk Berlin-Brandenburg. Seit 2016 wird der Preis in Leipzig vergeben. In diesem Jahr wird die Veranstaltung am 30. Oktober ohne Publikum stattfinden.

Das Voting läuft bis zum 9. September um 24 Uhr. Die Abstimmung finden Sie unter mdr.de/goldene-henne

