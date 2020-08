Rastplatz am Werbeliner See wird als Müllplatz missbraucht

Delitzsch

Es ist nicht zum ersten Mal passiert: Ein Haufen Müll lag an der Rasthütte, die ein paar Hundert Meter vom Parkplatz am Werbeliner See entfernt am Radweg steht. Irgendjemand hat seine Abfälle dort abgelagert. Zum Ärger vieler Passanten, so auch Uwe Neumann aus Döbernitz, der mindestens zwei Mal in der Woche mit dem Rad an dieser Stelle vorbeikommt: „Das liegt dort schon seit einigen Wochen“, berichtete er. Ein Stapel Altreifen lag auch schon mal in der Nähe.

Hinweise auf Verursacher gefragt

Immer wieder ist in der Region über derartigen Unrat an Wegrändern in Wald und Feld zu berichten und über die Schwierigkeiten, die Verursacher ausfindig zu machen. Hinweise, mit denen sie dingfest gemacht werden könnten, sind rar. Denn wenn das möglich wird, drohen hohe Strafen. Ansonsten ist klar, dass die Entsorgung für die Allgemeinheit zu Buche schlägt. Aber es wird versucht, die Stellen jeweils zeitnah zu beräumen, um nicht zu weiteren Ablagerungen anzuregen.

Anzeige

Stadt nimmt Müll-Informationen entgegen

Die Stadt ist indessen nicht mehr fürs Gelände am Werbeliner See zuständig, sondern der Tagebausanierer LMBV. „Aber wenn wir informiert werden, dann geben wir das auch an die entsprechenden Stellen weiter“, erklärt Nadine Fuchs, Pressesprecherin bei der Delitzscher Stadtverwaltung. Inzwischen sei diese Stelle auch schon beräumt worden. Im „Bürgermelder“ auf der Internetseite der Stadt hatte eine Nutzerin den Hinweis gegeben. Dort werden auch weitere Hinweise auf illegale Müll-Ablagerungen entweder als „erledigt“ oder „in Bearbeitung“ angezeigt. Das „erledigt“-Zeichen gab es auch an einem Bürgerhinweis zum Rastplatz am Werbeliner See. Doch inzwischen liegen dort erneut wieder die ersten gefüllten Müllbeutel.

Weitere LVZ+ Artikel

Die Hinweise auf illegale Müll-Ablagerungen können über den „Bürgermelder“, der unter der Rubrik „Mein Delitzsch“ auf der Website der Stadt www.delitzsch.de zu finden ist, über das Bürgerbüro Telefon 034202 67 200, E-Mail buergerbuero@delitzsch.de sowie direkt über den facebook-Auftritt abgegeben werden.

Von Heike Liesaus