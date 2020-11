Rat aus Eilenburg: Wie man jetzt psychisch gesund bleibt

Eilenburg

Einsamkeit, Jobverlust, die Angst vor der Ansteckung: Die Corona-Krise stellt viele Menschen vor große Herausforderungen. Auch die psychischen Auswirkungen sind immens. Im Interview erklärt Diplom-Psychologe Hendrik Schmidt, wer in der Krise besonders belastet wird, und wie man die eigene Psyche aktiv stärken kann. Hendrik Schmidt (54) ist Psychologischer Psychotherapeut und betreibt seit 1998 eine Praxis Am Anger in Eilenburg. Seine Fachrichtung ist die Verhaltenstherapie.

Herr Schmidt, die Corona-Pandemie ist für viele eine psychische Belastung. Ist ihre Patientenanzahl seit März gestiegen?

Wahrscheinlich spreche ich da gegen den Trend, denn ich muss deutlich sagen: Nein. Seit der Corona-Krise habe ich nicht mehr Patienten. Ich glaube, dass es Unterschiede zwischen Großstädten, Kleinstädten und dem ländlichen Raum gibt. Ein Freund von mir führt eine Praxis in Leipzig und er sei in den letzten Monaten förmlich „überrannt“ worden von ängstlichen und hilfesuchenden verzweifelten Menschen. Ich habe nur zwei Patienten, die ausschließlich aufgrund von Corona zu mir gekommen sind. Ich denke, auf dem Dorf sind die Leute weniger betroffen von dem Lockdown. Die Leute erleben hier nicht so starke Einschränkungen. Gerade, wer sein eigenes Haus hat, hat mehr Freiraum. Da gibt es noch die kleine, heile Welt. In den Großstädten sind mehr Menschen auf engem Raum zusammenlebend. Die Möglichkeit raus zu gehen, ist deutlich geringer.

Was sind die Auslöser für psychische Erkrankungen während der Corona-Pandemie?

So wie ich es erlebt habe, ist es vor allem die große Verunsicherung durch unklare Medieninformationen und uneinheitliche Regelungen. Durch den Lockdown ergibt sich auch eine veränderte, familiäre Situation. Die Kinder sind zu Hause, die Familien müssen mehr Zeit miteinander verbringen, was viele Familien gar nicht mehr so gewöhnt sind. Nun entstehen mehr Konflikte. Durch die Einschränkungen beim Lockdown werden die Menschen außerdem aus ihrem täglichen „Hamsterrad“ gerissen und haben dadurch mehr Zeit, nachzudenken und über sich zu reflektieren. Man macht sich jetzt Gedanken über Sachen, die man sonst verdrängt.

Wen trifft die Corona-Pandemie besonders im Hinblick auf die psychische Gesundheit? Gibt es auch in dieser Hinsicht „Risikopatienten“, die anfälliger dafür sind?

Anfälliger sind auf jeden Fall Menschen, die eher ängstlich und unsicher sind. Die ihre Entscheidungen davon abhängig machen, was andere sagen. Menschen mit bestimmten Zwängen oder irrationalen Ängsten vor Erkrankungen sind anfälliger. Das bedeutet aber nicht, dass alle psychisch kranken Menschen damit nicht umgehen können. Ich war erstaunt über meine Patienten, denn der Großteil ist wirklich sehr gut mit der Belastung durch die Pandemie umgegangen. Das kann zum Teil daran liegen, dass sie in der Therapie schon gelernt haben, mit Krisen umzugehen. Menschen, die vorher schon krankheitsbedingt in ihrer Lebensführung eingeschränkt waren, erleben diese Einschränkungen durch Corona nicht so extrem. Im Gegensatz dazu fühlen sich sehr aktive Menschen eher ihrer Freiheit beraubt. Wer viel hat, hat sozusagen natürlich auch mehr zu verlieren!

Was sind die psychischen Folgen auch nach der Pandemie?

Ich denke, es hängt davon ab, welche langfristigen Konsequenzen sich aus der Pandemie ergeben. Wie gesund oder wie krank werden unsere Gesellschaft und die Wirtschaft danach sein? Wie groß wird das Vertrauen in unsere Regierung sein? Wie viele Menschen verlieren ihren Arbeitsplatz? Wie viele Menschen werden sich neu orientieren müssen? Wie groß sind die Verluste, die der Einzelne hat? Ich denke, die Zahl der depressiven Erkrankungen wird stark ansteigen. Denn das, was die Menschen verloren haben, müssen sie erstmal betrauern. Seien es geliebte Angehörige oder Freunde, Arbeitsplätze oder Lebensperspektiven. Es sind nicht nur materielle Verluste. Es wird Zeit brauchen, darüber hinwegzukommen. Depressionen zwingen und helfen uns, uns den Problemen zu stellen. Jede Krise hat aber immer die Chance eines Neubeginns.

Was kann man aktiv für die psychische Gesundheit während des Lockdowns tun?

Wichtig ist, beweglich zu bleiben, körperlich und geistig. Spazieren gehen, Sport im Freien. Sehr wichtig sind auch alltägliche Routinen wie Essens- und Schlafenszeiten beizubehalten, damit wir in unserem gewöhnten Rhythmus bleiben. Denn das sind die Dinge, die uns im Alltag Halt geben. Außerdem sollten wir mit Freunden und Familienmitgliedern verbal und nonverbal in Kontakt bleiben. Über unsere Ängste, Sorgen und Probleme sprechen. Im Prinzip, das weiter machen, was uns auch sonst schon guttut. Vielleicht sogar auf frühere Hobbys zurückgreifen. Das können die unterschiedlichsten Dinge sein, wie Fremdsprachen aktivieren, Handarbeiten und künstlerische Aktivitäten oder Gesellschaftsspiele im Kreise unserer Familie.

Laut einer Studie der Versicherungsgruppe AXA sind besonders Frauen von psychischen Erkrankungen betroffen. Warum?

Die Ergebnisse decken sich mit meinen bisherigen Erfahrungen. Zwei Drittel meiner Patienten sind Frauen. Daher bin ich nicht überrascht. Frauen scheinen generell eher psychisch zu erkranken. Sie sind oft emotionaler und reflektierter als Männer. Ich denke, es hängt vor allem auch mit der Doppelbelastung, Job und Familie, zusammen. Auf der anderen Seite sind die Männer auch oft in der Position, die Familie versorgen zu müssen beziehungsweise zu wollen. Das sollte man sicher auch berücksichtigen. Aber ich denke, dass Männer sich seltener Hilfe suchen, Frauen sind eher bereit dazu. Männer werden oft noch traditionell erzogen, nach dem Motto „Du musst das alleine schaffen!“ Die klassische Rollenerziehung könnte ein entscheidender Faktor sein.

Seit Beginn der Corona- Pandemie führen Sie auch Videosprechstunden durch. Empfinden sie die Behandlung per Video als Vor- oder Nachteil für die Patienten?

Ich denke, die Videosprechstunde ist eine sehr sinnvolle Ergänzung zu den normalen Therapiestunden. Durch die größere räumliche Distanz fällt es vielen leichter, ohne Scham über belastende Dinge zu sprechen. Auch Telefonsprechstunden sind sehr wichtig. Einer meiner Patienten war selbst an Corona erkrankt, ein anderer war in Quarantäne. Da war es sehr gut, so zumindest in Kontakt zu bleiben. Nach der Pandemie sollte unbedingt die Möglichkeit einer Video- oder Telefonsprechstunde erhalten bleiben. Allerdings sehe ich es auch etwas kritisch, wenn alles digitalisiert wird und die Menschen nicht mehr aus dem Haus gehen. Jeder Therapeut sollte mit den Patienten gemeinsam entscheiden, an welcher Stelle sie welche Form wählen. Bestimmte Themen wie Trauer und Verluste sollten lieber vor Ort besprochen werden. Damit der Therapeut dem Patienten dann auch wirklich nah beistehen und mit ihm trauern kann.

Wie erlebten Sie die Corona-Zeit in ihrer Praxis? Wie war die Stimmung unter den Patienten?

Ich denke, eine Zeit lang wurde Corona hier unterschätzt. Jeder fragte mich: „Kennen sie jemanden, der Corona hat?“ Die Krankheit ist für viele zu weit weg. Zum Glück fehlt den meisten die persönliche unmittelbare Betroffenheit. In Großstädten mit hohen Infektionszahlen ist da wahrscheinlich eher ein Bezug gegeben. Für mich ist der Anzeiger, wie viel Angst in der Gesellschaft verbreitet ist, wie viel Toilettenpapier im Supermarkt vorhanden ist. Es hatte sich ja zwischenzeitlich normalisiert. Wir Menschen sind die Meister des Anpassens. Aber das ist natürlich auch die Gefahr, dass wir uns in Sicherheit wähnen und die Corona-Erkrankung unterschätzen. Ich habe das Gefühl, dass ein mittlerweile nicht unbeträchtlicher Teil der Bevölkerung Corona nicht als wirkliche Bedrohung sieht, es sogar in Frage stellt und sich dann mit irgendwelchen Verschwörungstheorien auseinandersetzen und verleiten lässt. Das ist dann auch ein Zeichen von Unsicherheit. Vielleicht ist die Art und Weise, wie bestimmte Meldungen in unterschiedlichen Medien dargestellt werden, nicht immer geeignet, um Ängste zu nehmen und Sicherheit zu geben. Wir sollten uns alle unserer Verantwortung bewusst sein, die wir füreinander haben. Ich bedanke mich dafür, dass ich mich zu dieser Thematik äußern durfte.

Hilfe für Betroffene In Nordsachsen gibt es verschiedene Anlaufstellen für Menschen mit psychischen Erkrankungen oder in Krisen. Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen bietet die Terminvermittlung in eine psychotherapeutische Sprechstunde oder Akutbehandlung für gesetzlich Versicherte an. Dafür ist keine Überweisung notwendig, dennoch wird der Besuch eines Arztes vorher empfohlen, um körperliche Ursachen abzuklären. Die Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung ist erreichbar unter Telefon 116117. Generell ist es auch möglich, Termine direkt bei Psychologen oder Psychotherapeuten zu vereinbaren. Dafür ist keine Überweisung des Hausarztes erforderlich. Das Landratsamt Nordsachsen bietet über die Sozial- und Beschäftigungszentrum Delitzsch gGmbH sozialpsychiatrischen Dienst in Delitzsch, Torgau, Oschatz, Schkeuditz, Eilenburg und Taucha an. Ansprechpartner und Telefonnummern im Internet unter www.sbz-delitzsch.de . Kostenlos und rund um die Uhr erreichbar ist die Telefonseelsorge unter 0800/1110111 oder 0800/1110222. Darüber hinaus gibt es Online-Seelsorge per Mail oder Chat (im Internet unter www.telefonseelsorge.de).

Von Yvonne Schmidt