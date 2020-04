Rathaus Delitzsch arbeitet weitgehend im Normalmodus

Delitzsch

Rund 180 Mitarbeiter hat die Stadtverwaltung in Delitzsch, rund 80 arbeiten direkt in der Kernverwaltung des Rathauses selbst. Jetzt wegen Corona im Krisenmodus? Jein.

Handlungsfähig bleiben

„Fast alle unsere Mitarbeiter gehen noch den allgemeinen Aufgaben einer Verwaltung nach, wir müssen ja handlungsfähig bleiben“, sagt Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos). Corona ist ein wichtiges Thema, es bestimmt allerdings nicht den Arbeitsalltag. Es müssen nach wie vor Anträge zum Beispiel auf Wohngeld begutachtet werden. Es müssen beispielsweise nach wie vor Fördermittel akquiriert werden. Auch die drei bis vier Mitarbeiter, die die städtische Corona-Hotline 034202 67200 betreuen, bleiben noch mit ihren normalen Aufgaben betraut.

Anzeige

Nach Möglichkeit Homeoffice

Etwa ein Drittel der Mitarbeiter arbeite im temporären Homeoffice, schildert der Oberbürgermeister. Einen Krisenstab – Mitglieder sind zumeist die Amtsleiter – gibt es, jedoch tagt er mittlerweile seltener und unregelmäßiger als noch zu Beginn der Pandemie. Und diese Stabsarbeit ist und bleibt nicht die alleinige Aufgabe der Mitglieder.

Weitere LVZ+ Artikel

Schichtmodelle eingeführt

Zu den knapp 200 Mitarbeitern der Verwaltung zählen auch Erzieher und Erzieherinnen in den kommunalen Kindertagesstätten. Dort hat sich die Verwaltung entschieden, vor allem die jüngeren Kollegen für die Notbetreuung von Kindern einzusetzen und vorrangig die älteren Kollegen, welche zur Risikogruppe zählen, vorerst nach Hause geschickt oder andere Aufgaben gegeben.

Auch in der Stadtverwaltung wird darauf geachtet, dass die Mitarbeiter der einzelnen Bereiche so in Schichten arbeiten, dass sie sich nicht begegnen und das jeweilige Amt handlungsfähig bleibt, wenn es einen Corona-Fall geben sollte. Es wird sich in Vorzimmern beispielsweise wochenweise abgewechselt. Auch im Tiergarten als kommunaler Einrichtung hat man so ein Schichtmodell etabliert.

Von cj