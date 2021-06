Badrina

Immer wieder wurden zuletzt im Schönwölkauer Ortsteil Ratten gesichtet. Die Nager scheinen sich im Dorf auszubreiten. Der zuständige Abwasserzweckverband Unteres Leinetal (AZVUL) warnt die Bürger, denn das Problem sei „hausgemacht“.

Auch ein Anwohner hatte das Problem schon im Gemeinderat angesprochen. Gebessert hat sich noch nichts. Im Gebiet des AZVUL, vor allem aber in Badrina wurden die Nager jetzt immer wieder gesichtet und in Badrina seien sie aus den Kanaldeckeln geklettert, heißt es.

Toilette ist kein Mülleimer

Das Problem kommt nicht von ungefähr: „Ratten im Kanal sind ein ,hausgemachtes’ Problem”, sagt Jakob Reif, Leiter Betrieb Abwasser der Veolia Wasser Deutschland GmbH, dem Betriebsführer des AZV Unteres Leinetal. Die Kanalisation sei für die Tiere ein perfektes Versteck. „Hier gibt es für sie keine natürlichen Feinde, dafür aber besonders viele Leckereien, weil die Menschen fälschlicherweise ihre Essensreste über die Toilette entsorgen”, erläutert der Fachmann. Im Abwasserkanal können sich die Ratten rasant vermehren. Die Weibchen haben zwei bis vier Würfe mit etwa acht Jungen im Jahr. Da die Jungtiere bereits im 3. Lebensmonat fortpflanzungsfähig sind, kann ein Rattenpaar theoretisch pro Jahr auf bis zu 1000 Nachkommen kommen. Ratten können massive Schäden anrichten und auch Krankheiten übertragen.

Problem auch in Delitzsch

Damit es zu keiner Rattenplage in der Region kommt, appellieren der AZVUL und Veolia an alle Bürgerinnen und Bürger, ihre Abfälle ordnungsgemäß zu entsorgen, damit die Nager nicht angezogen werden. Eine Toilette ist kein Mülleimer, Essensreste gehören in den Restmüll. Die Veolia-Abwasserexperten haben vorsorglich in den von den Ratten besuchten Abwasserkanälen Schönwölkaus bereits Rattenköder ausgelegt. Diese werden regelmäßig erneuert, um eine weitere Vermehrung der Tiere zu verhindern. Das wichtigste sei jedoch, keine Speisereste über die Toilette zu entsorgen, um die Ratten erst gar nicht anzulocken, appelliert der AZV.

Auch am Delitzscher Wallgraben haben Ratten immer wieder für Ärger gesorgt, unter anderem hatte das Füttern von Enten die Bedingungen für die ungeliebten Nager begünstigt.

Von Christine Jacob