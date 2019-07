Delitzsch

Offenbar wegen einer „offenen Rechnung“ zwischen zwei Männern kam es in Delitzsch am Mittwochabend, gegen 22 Uhr, zu einem Raubüberfall. Wie die Polizei berichtete, packte der Tatverdächtige, ein 35-jähriger Marokkaner, einen 42-jährigen Syrer zunächst am Kragen und würgte ihn. Zudem schlug er ihm mehrmals mit der Hand ins Gesicht und forderte Bargeld. Das Opfer übergab 300 Euro. Der 35-Jährige verschwand, während der 42-Jährige die Polizei alarmierte. Die Gesetzeshüter konnten den Flüchtenden stellen, das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Von lvz