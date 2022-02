Rechter Aktivist Hagen Grell will OBM in Delitzsch werden

Delitzsch

Der Wahlkampf um das Oberbürgermeisterbüro im Delitzscher Rathaus wird personell vielfältiger. Neben Amtsinhaber Manfred Wilde (parteilos), Uwe Bernhardt (Freie Wähler) und Jens Müller (parteilos) kommt nun Hagen Grell ins Spiel.

Hagen Grell tritt für die Initiative „Gemeinsam für Delitzsch“ an, einem nach eigenen Angaben informellen Zusammenschluss politisch interessierter Bürger. Ihre Kernziele seien die Gemeinschaft, Wirtschaft und Lebensqualität in Delitzsch. Grell ist 38 Jahre alt, Informatiker, Unternehmer und rechter Aktivist. Er tritt parteilos an.

Auf seinem mittlerweile gelöschten Youtube-Kanal sammelte Grell bis Juni 2020 rund 85 000 Abonnenten. Auf der Videoplattform traf er unter anderem den AfD-Rechtsaußen Björn Höcke, die ehemalige Pegida-Aktivistin Kathrin Oertel oder den Berliner Rechtsextremisten Nikolai Nerling. Auf seinem Telegram-Kanal wirbt Grell aktuell für seine Kandidatur in Delitzsch. Auf dem Online-Messenger-Dienst wird er auch von der vom Verfassungsschutz in Sachsen als rechtsextremistische Bestrebung eingestuften Kleinstpartei „Freie Sachsen“ unterstützt.

Offenkundige Unwahrheiten verbreitet

Vor der Bundestagswahl beteiligte sich Grell bei einer großangelegten Schmutzkampagne eines AfD-nahen Unternehmens gegen die Grünen. Auf Plakatflächen in angeblich mehr als 50 deutschen Großstädten und im Internet war die Partei aufs Härteste angegriffen worden. Auf grünem Hintergrund wurden auf den Großplakaten Slogans wie „Totalitär“, „Heimatfeindlich“ oder „Ökodiktatur“ verwendet. Dazu waren in Anlehnung an das Parteilogo der Grünen verwelkte Sonnenblumen zu sehen – und der Kampagnen-Titel „#GrünerMist“.

Auf der zugehörigen Website wurde der Klimawandel geleugnet und Klimaschutz zur „Wohlstandsvernichtung aus Größenwahn“ erklärt. Auch offenkundige Unwahrheiten über die Partei werden von der Kampagne verbreitet: In einem Video rückte Grell die Grünen in die Nähe Chinas und kommunistischer Diktatoren wie Stalin und Pol Pot. Die Grünen wollten in Anlehnung an das chinesische Sozialkreditsystem ein „Klimapunkte-System“ einführen, behauptete er.

Der Oberbürgermeister in Delitzsch wird am 29. Mai 2022 gewählt. Amtsinhaber Manfred Wilde, Jens Müller und Hagen Grell treten als parteilose Kandidaten an, Uwe Bernhardt für die Freien Wähler. Während Wilde von der CDU und Müller von einem rot-rot-grünen Bündnis unterstützt wird, erhält Grell Rückendeckung von der konservativen Initiative „Gemeinsam für Delitzsch“. Um für die Wahl aufgestellt zu werden, benötigt der Kandidat 100 Unterschriften, die bis zum 24. März im Rathaus abgeben werden müssen.

Von mhs