Einspruchsfrist zum Flughafenausbau endet

Der Flughafen Leipzig-Halle will sich erweitern und hat den Ausbau bei der Landesdirektion Sachsen (LDS) beantragt. Die Frist für Betroffene zur Abgabe möglicher Einwendungen endet nun am 27. August. Bis einschließlich Freitag können Hinweise und Einwände noch per Post an die Landesdirektion Sachsen (Landesdirektion Sachsen, 09105 Chemnitz) oder per E-Mail an post@lds.sachsen.de adressiert werden. Die Einwendungen müssen Namen und Anschrift enthalten.

Wiedemar kommuniziert digital mit Bürgern

Die Gemeinde Wiedemar hat im August ein direktes Kommunikationssystem eingeführt, mit dem sie ihre Bürger und Bürgerinnen in Zukunft über Neuigkeiten informieren will. Das teilt die Gemeindeverwaltung mit. Die Internetplattform „Munipolis“ ermöglicht es, dass Bürger die neuesten von der Gemeindeverwaltung ausgewählten Meldungen kostenlos direkt auf das Handy erhalten. Alle Neuigkeiten können über E-Mail, SMS oder als In-App-Nachricht empfangen werden.

Linke-Spitzenkandidat kommt nach Delitzsch

Dietmar Bartsch, der Spitzenkandidat der Partei Die Linke für die bevorstehende Bundestagswahl, kommt am Donnerstag nach Delitzsch. Wie die Partei mitteilt, wird Bartsch ab 18 Uhr auf dem Roßplatz zusammen mit Nordsachsens Linke-Direktkandidaten Philipp Rubach über die Entwicklung des Ostens und des ländlichen Raums diskutieren sowie anschließend für Fragen und Gespräche bereitstehen. Es soll zudem eine Hüpfburg und Musik geben.

Delitzscher Karnevalisten suchen Tanznachwuchs

Viele Kinder tanzen gern. Beim Delitzscher Carnevalverein (DCV) werden Training und Auftrittsmöglichkeiten geboten. Der Verein plant jetzt, eine neue Gruppe für tanzfreudige Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren zu eröffnen, denn aus den früheren „Minis“ dieser Altersgruppe sind mittlerweile die „Lollipops“ geworden. Und die etwas Größeren tanzen jetzt wiederum bei den Sommersprossen mit, einige sind natürlich auch wieder ausgeschieden. Somit gibt es auch freie Plätze für Kinder im Alter zwischen 6 und 10 Jahren in den DCV-Tanzgruppen.

Die Lollipops zum Beispiel trainieren montags von 16.30 bis 18 Uhr. Die Leiterinnen Rosalie Röhlig und Charlott Fährmann haben vor vielen Jahren bei den „Sternchen“ angefangen und die karnevalistischen Tänze beim DCV von Grund auf gelernt. Sich im Takt der Musik bewegen, kleine Geschichten mit Tänzen erzählen und das Miteinander in der Gruppe stehen bei den Kleinsten im Vordergrund. Vielleicht ist schon ein erster kurzer Auftritt zum Adventsmarkt drin, der hoffentlich in diesem Jahr wieder stattfinden kann. Das Training der Minis kann aus organisatorischen Gründen erst zum 1. November starten. Aber die Anmeldungen werden schon jetzt entgegengenommen. Anmeldungen sind möglich und Informationen gibt es unter der E-Mail-Adresse info-DCV@web.de.

Pfarrhaus steht zum Verkauf

Das Pfarrhaus in Löbnitz soll bald verkauft werden. Die Immobilie im Scholitzer Weg stand nach dem Wegzug der letzten Mieterin immer wieder auf der Tagesordnung des Kirchenvorstandes. „Der schlechte Zustand des Hauses macht eine Weitervermietung ohne große Investitionen zur Sanierung und Instandsetzung unmöglich“, heißt es von der katholischen Gemeinde. Die Ausschreibung läuft. Bis zum 15. Oktober können Kaufangebote abgegeben werden. Ein Gutachten geht von einem Wert der Immobilie von 156 000 Euro aus.

Trödelmarkt auf der Halbinsel Pouch

Der dreitägige Trödelmarkt ist am Wochenende auf der Halbinsel Pouch in der Delitzscher und Löbnitzer Nachbarschaft angesagt: Auf der Goitzsche-Halbinsel, Zum Agora 1, in der Gemeinde Muldestausee werden an den drei Tagen erneut Tausende Besucher erwartet. Geöffnet wird er am Freitag von 12 bis 18 Uhr und am Sonnabend und Sonntag von 9 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, das Parken kostet 5 Euro am Tag. Es kann auch jedermann oder -frau als Händler mitmachen. Anmeldungen unter Telefon 0177 7994791 oder 03494 6670883.

