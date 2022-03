Delitzsch

Der Aufwärtstrend bei den Treibstoffpreisen bringt auch die Hilfs- und Pflegedienste der Region Delitzsch in Bedrängnis. Beispiel DRK Kreisverband Delitzsch: Allein mit den 21 Fahrzeugen im Fahrdienst kommen insgesamt eine Million Fahr-Kilometer im Jahr zusammen. Da ist der mobile Pflegedienst, der zehn Autos benutzt, noch gar nicht dabei.

„Wir müssen mit unseren Vertragspartnern verhandeln“, erklärt Fahrdienstleiter Jan Schweiger. Ansonsten seien die Verluste nicht auszugleichen. „Das sind fast 60 Prozent mehr als wir kalkuliert hatten. Das können wir nicht durchstehen“, stellt Schweiger fest. Das DRK Delitzsch habe sich deshalb an die Krankenkassen gewandt. Es gab gerade eine Antwort des Verbands der Ersatzkassen. Es soll demnach Gespräche geben, um Lösungen zu finden. Fahrzeuge stehenlassen gehe nicht: „Wir fahren keine Pakete, sondern Schüler, Patienten“, so Schweiger. Für den Rettungsdienst sieht er geringere Probleme. Vertraglich seien dort unvorhersehbar steigende Kosten von vornherein abgefedert.

Viola Wolfgramm, Pflegedienstleiterin bei der Arbeiterwohlfahrt, ist nicht so optimistisch, was die Verhandlungen mit den Krankenkassen angeht: „Es gibt Möglichkeiten, diese Gespräche möglichst langfristig zu gestalten“, formuliert sie es mit Humor. Das Geld müsste schon rückwirkend erstattet werden. Es wird versucht, die Fahrstrecken zu optimieren. Auf Elektro-Fahrzeuge umzustellen, wäre zum aktuellen Zeitpunkt nicht wirtschaftlich. Die aktuellen Fahrzeuge sind zu neu. Immerhin: „Wir in der Stadt sind ganz gut dran, weil die Strecken kurz sind.“

Pflege auf dem Land wird unwirtschaftlicher

Genau das trifft auf den Ambulanten Pflegedienst Dautz nicht zu. Er ist in Göritz ansässig, einem winzigen Ort in der Gemeinde Schönwölkau. „Wir müssen die Touren weiter optimieren“, erklärt Geschäftsführer Jens Dautz. Tatsächlich wurde überlegt, das Angebot für „Essen auf Rädern“ einzustellen. Bei 15 bis 18 Portionen, gestiegenen Transportkosten und Preissteigerungen der Hersteller würden die Preise am Ende auch für die Kunden unattraktiv. Im Pflegedienst wiederum wird es problematisch, wenn für einzelne Patienten ein extra Weg von zehn Kilometern zurückzulegen ist. Vorbei sind die Zeiten, in denen neben den medizinischen Notwendigkeiten auch noch auf persönliche Gewohnheiten der Patienten eingegangen werden konnte. Jetzt können meist nur noch bestimmte Zeitfenster geboten werden. Insgesamt elf Autos werden von den Mitarbeiterinnen genutzt. 300 000 Kilometer pro Fahrzeug im Pflegedienst kommen jährlich zusammen, bei den drei Hauswirtschafter-Pkw sind es immerhin je 20 000 Kilometer.

Diakonie steigt auf E-Autos um

Beim Diakonischen Werk Delitzsch/Eilenburg sind 50 Fahrzeuge im Bestand. Davon wurden gerade seit vorigem Herbst sechs durch E-Autos ersetzt. Der größte Teil der Flotte fährt somit zwar noch konventionell. Bereits vor einigen Monaten war aber davon ausgegangen worden, dass bei Ersatz keine Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren mehr angeschafft werden. Die Entwicklungen der vergangenen Wochen dürften den Entschluss bestärken.

Von Heike Liesaus