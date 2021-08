Regnerischer Sommer entspannt Lage am Löbnitzer Seen

Löbnitz

In den vorigen Jahren waren die Wasserstände niedrig. Da schlugen die Wellen hoch, wenn den Seen noch zusätzlich das kostbare Nass abgenommen wurde. Am Löbnitzer Mühlfeldsee kritisierten die Anlieger der Ferienhaussiedlung, dass gegenüber Maisfelder bewässert wurden, auch wenn alles mit Genehmigung der Unteren Wasserbehörde ablief. Auch an der Alten Mulde wandten sich die Anlieger mit einem Hilferuf an den Landrat.

Der Sommer 2021 ist anders als die vorigen. Hat das dem Mühlfeldsee gut getan? Beim Rundgang an den Grundstücken ist unter den Feriengästen von außerhalb und Bauleuten, die an neuen Domizilen werkeln, Peter Trepte anzutreffen. Der einstige Löbnitzer war reichlich drei Jahrzehnte Münchener. Gemeinsam mit Ehefrau Birgit besitzt er das Grundstück am See seit sieben Jahren. Seit zwei Jahren steht das Haus. „Um 50 bis 60 Zentimeter ist das Wasser wieder gestiegen“, schätzt er. „Ich sehe das jeweils am Bootssteg.“ Im vorigen Jahr standen die Pfähle der Plattform gerade noch fünf Zentimeter im Wasser. Dessen Qualität sei hervorragend. Nur an manchen Tagen, wenn das Kieswerk Waschwasser aus der Kiesreinigung zurückführt, kommt ein Schwall toniger Schwebstoffe mit.

Auch die Kleingärtner an der Alten Mulde können in diesem Jahr wieder einmal etwas entspannter auf den kleinen See in ihre Nachbarschaft schauen. Wo der Zugang in den vorigen Jahren immer mal wegen des Eichenprozessionsspinners abgesperrt wurde und das Wasser des alten Muldearms kaum noch zu sehen war, steht nun Angler Alexander Junghans am Ufer und schätzt ebenfalls: 50 Zentimeter Wasser mehr dürften es sein. So hat sich die Uferlinie wieder um zwei bis drei Meter in Richtung Land verschoben.

Die Seen sind in den Grundwasserspiegel eingebunden, so der Löbnitzer Bürgermeister Detelf Hoffmann (CDU). Auch der Seelhausener See, der große Tagebausee, habe bereits vom nassen und kühlen Sommer profitiert.

Von Heike Liesaus