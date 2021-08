Reibitz: DDR-Betonschale entpuppt sich als alter Taufstein

Reibitz

Sensation? Zumindest ist es eine freudige Überraschung, wenn sich eine Beton-Pflanzschale aus DDR-Zeiten plötzlich als Jahrhunderte altes Taufbecken der örtlichen Kirche entpuppt. Das ist jetzt so in Reibitz geschehen.

Das ehemalige Bienenhaus, das Reibitzer Jugendliche als Treff nutzten, steht nach dem Brand Ende des vergangenen Jahres verlassen da. „Wir hatten gebaggert, weil wir etwas mit der Hütte machen wollen“, erzählt Roger Vogel. Der 31-jährige Reibitzer ist Eigentümer des Geländes. Er wohnt in dem Gehöft gegenüber. Er hatte den Garten, der von drei Seiten von Straße umschlossen ist und das ehemalige Bienenhaus in Abstimmung mit der Gemeinde den Jugendlichen als Treffpunkt überlassen.

Nun sollte etwas altes Baumaterial und Grünzeug neben der Hütte abgetragen werden. Eine achteckige Beton-Pflanzschale, die augenscheinlich aus DDR-Zeiten stammte und neben der alten Laube ein Schattendasein führte, wurde auch aus der Erde gehoben. Sie sah plötzlich viel beeindruckender aus. „Wir wollten sie auf unser Grundstück bringen. Meine Frau wollte sie bepflanzen“, erzählt Roger Vogel. Das Gefäß wurde also schon mal in Richtung Straße parat gestellt. Denn für die Aktion braucht es schweres Gerät. Der Pott wiegt einige Hundert Kilogramm.

Ungewöhnlichen Gegenstand entdeckt

In dieser Zeit fuhr Pfarrer Matthias Taatz gerade von Löbnitz ins heimische Schenkenberg. Als sein Auge den ungewöhnlichen Gegenstand erfasste, löste das bei ihm die Reaktionen bremsen, wenden, nachsehen aus. „Das ist doch ein Taufstein“, so der erste Gedanke. Sandstein, die achteckige Form, das Stab-Relief lieferten die optischen Hinweise. Er setzte sich mit Bürgermeister und der Reibitzer Kantorin Christine Hentsch in Verbindung.

Roger Vogel (Mitte) mit seinen Helfern und dem Taufbecken, das sie auf dem Reibitzer Jugendtreff-Gelände ausgegraben haben. Quelle: Matthias Taatz

Das Taufbecken könnte noch aus der Zeit der Romanik stammen, hunderte Jahre alt sein. Nicht nur sein Gewicht lässt vermuten, dass es keinen weiten Weg zurücklegte, dass es zur örtliche Kirche gehört: Der Sockel, auf dem der heutige Reibitzer Taufstein steht, ist ebenfalls romanischen Ursprungs.

Aussortiert vor 100 Jahren

Vermutlich wurde bei der Kirchen-Umgestaltung um 1900 das neue Taufbecken aufgestellt und der alte Taufstein ausgesondert. So wird er in einem der Reibitzer Gärten gelandet sein. Ein übliches Verfahren. Die alten Taufsteine wurden ja ersetzt, weil sie einst nicht als schön, sondern als überlebt empfunden wurden. So wurden sie als Pferdetränken oder im Bauschutt wiederentdeckt. Pfarrer Taatz hatte ein ähnliches Erlebnis vor 25 Jahren. Damals hatte er einen Taufstein in Tiefensee an der Mauer an der Bushaltestelle entdeckt. Er war mit Geranien bepflanzt.

Somit landete der Fund vom Bienenhaus nicht auf dem Grundstück gegenüber. Er wurde etwas weiter in die Kirche transportiert. Damit ist er erst einmal gesichert. Bis klar ist, was weiter damit passiert.

Arbeit am Jugendtreff

„Das war eine gewaltige Überraschung“, so Bürgermeister Detlef Hoffmann (CDU). Der Treff wird von der Gemeinde auch wohlwollend begleitet. Er sei froh, dass sich Roger Vogel den Jugendlichen angenommen hatte. Roger Vogel ist bereit, etwas an der Bienenhütte zu machen. Die sei reparabel. „Aber es dauert noch ein bisschen. Ich bin gerade dabei, bei mir die Scheune umzubauen.“ Es gibt offenbar gerade einen Generationswechsel. Die Reibitzer Jugend hat weniger Treff-Bedarf. „Die Initiative muss von den Jugendlichen ausgehen“, ergänzt Bürgermeister Detlef Hoffmann. „Es muss da einen Ansprechpartner geben.“

Von Heike Liesaus