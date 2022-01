Löbnitz

Wie jetzt bekannt wurde, ist Wolfgang Müller aus Löbnitz am 30. Dezember verstorben. Der Dressurreiter, Olympia-, Welt- und Europameisterschaftsteilnehmer, Trainer sowie Reitmeister Wolfgang Müller ist 90 Jahre alt geworden. Er war zuletzt lange Zeit schwer krank. Anlässlich seines 90. Geburtstages hatte er am 6. Oktober noch im Kreise vieler Freunde, Verwandter und Bekannter im nach ihm benannten Martin & Wolfgang Müller-Reitstadion in Löbnitz gefeiert und die Glückwünsche zahlreicher Weggefährten entgegengenommen.

„In tiefer Trauer und mit allerhöchstem Respekt sowie großer Dankbarkeit nehmen wir Abschied von dem Pferdemann besonderer Klasse und senden seiner Frau Ina Saalbach-Müller und der Familie unsere aufrichtige Anteilnahme!“, schreiben das Präsidium des Landesverbandes Pferdesport Sachsen sowie die Mitarbeiter der Geschäftsstelle auf ihrer Facebookseite.

Müller sollte Ehrenbürger werden

Der Gemeinderat Löbnitz hatte beschlossen, Wolfgang Müller das Ehrenbürgerrecht zu verleihen. Dazu ist es leider nicht mehr gekommen. In der Begründung des Beschlusses heißt es unter anderem: Wolfgang Müller hat sich in seinem jahrzehntelangen Wirken für das Wohl der Gemeinde Löbnitz und seiner Bürgerinnen und Bürger verdient gemacht. Er hat durch sein unermüdliches Engagement im Reitsport mit dafür gesorgt, dass die Gemeinde Löbnitz weit über die Grenzen hinaus bekannt gemacht wurde. Gleichzeitig hat er maßgeblich mit dafür gesorgt, dass sich der Löbnitzer Reitverein Sankt Georg zu einem sehr erfolgreichen Reitverein entwickelt hat, der Leistungssport und Nachwuchssport immer gleichermaßen verband. Besondere Verdienste erwarb er sich als mitverantwortlicher Organisator der Löbnitzer Reit- und Springturniere, die deutschlandweite Anerkennung errangen.

Zudem ist Wolfgang Müller als Vizeeuropameister, Weltmeisterschaftsdritter, zweifacher Olympiateilnehmer und 11-maliger DDR-Meister der erfolgreichste Sportler in der Löbnitzer Historie. Sein enormes Fachwissen, sein großes Engagement und seine überaus kommunikative und kameradschaftliche Art haben ihn zu einem der bekanntesten Reitsportler gemacht, der deutschlandweit hohe Anerkennung genießt.

