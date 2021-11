Reparaturbedarf im Tiergarten Delitzsch

Delitzsch

Stück für Stück wird es gehen. Muss es gehen. Im Tiergarten Delitzsch gibt es einiges an Reparaturbedarf. Doch der lässt sich nicht von jetzt auf gleich umsetzen.

Die Stadtverwaltung, in deren Verantwortung der Tiergarten liegt, schätzt den Reparaturbedarf als so umfangreich ein, dass diese notwendigen Reparaturen nur durch Staffelung über die nächsten Jahre finanziell umsetzbar sind. Es geht in erster Linie um die Dächer von Ställen, teilweise noch mit Asbest gedeckt. Anschub für diese Arbeiten kommt nun in Form von 45 000 Euro aus dem Pauschalengesetz des Freistaats Sachsen. Besonders die Stalldächer der sogenannten Glasreihe – wo die Gehege von Arten wie den Erdmännchen hinter Glasscheiben zu betrachten sind – stehen bereits auf der Agenda.

Plan für neue Voliere

Der Reparaturbedarf und folglich auch die Reparaturen werden für den Gast des Delitzscher Tiergartens kaum wahrnehmbar sein. Anderweitig werden sich voraussichtlich noch dieses Jahr wieder neue Gestaltungen an Gehegen ergeben, die Besucherinnen und Besucher dagegen deutlich wahrnehmen können. So ist geplant noch dieses Jahr das Revier der Kronenkraniche mit einem Netz zu überziehen, sodass auch da eine Voliere entsteht.

Verlass auf Verein

Bei Umgestaltungen an Gehegen und Ställen ist das Team im Tiergarten stets darauf aus, eine naturnahe Gestaltung zu finden. So verschwindet immer mehr das Grau alten DDR-Betons und wird durch Holzvertäfelungen und anderes ersetzt. Viel ist dabei dem engagierten Förderverein zu verdanken. So konnte erst vor wenigen Wochen nach monatelanger Arbeit die begehbare Wellensittich-Voliere wiedereröffnet werden. Etwa 27 000 Euro konnten dank des Fördervereins investiert werden. Nun gibt es neben Aborigine-Motiven auch australientypische rote Erde und einen geschnitzten Buntwaran. Auch das Geparden-Gehege ist größtenteils ein Werk des Fördervereins.

Von Christine Jacob