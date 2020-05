Restaurants offen – Delitzscher Gäste reagieren verhalten

Delitzsch

Jetzt werden Stühle und Tische wieder jeden Vormittag auf den Freisitz vor dem Hotel „Weißes Ross“ in Delitzsch gerückt. Wenn auch mit viel Abstand dazwischen. Auch dieses Restaurant darf nun bei gelockerten Corona-Bestimmungen wieder öffnen. Natürlich steht ein Spender mit Desinfektionsmittel sichtbar parat. Am Montagvormittag sind noch keine Gäste da, aber wenn, dann werden Potios Dimitriov und seine Kollegen den Mund-Nasen-Schutz tragen. Doch wie lief es am ersten Wochenende nach den weiteren Lockerungen der Corona-Beschränkungen? „Ich arbeite seit zwei Jahren hier. Es war nicht der gewohnte Betrieb. Sehr verhalten. Die Leute haben noch Angst“, schätzt Potius Dimitriov ein.

Nicht der erwartete Ansturm

Das sieht Arben Bushaj, der wenige Meter weiter das Ristorante Roma betreibt, ähnlich. Sonst ist der Freisitz, sobald es warm wird, dicht besetzt. Nun war viel Platz nicht nur zwischen, sondern auch an den Tischen. Dabei ist deren Zahl reduziert. Nur weniger als die Hälfte ist benutzbar. „Es war ok. Aber nicht das, was wir erwartet hatten“, zieht er Bilanz. Gut, dass nun auch die Kindertagesstätten wieder geöffnet sind. Denn zwei der Servicekräfte im Familienbetrieb haben auch kleine Kinder, könnten ohne die Betreuung kaum tätig sein.

Anzeige

Eröffnungs-Erfahrungen

Für Sebastian Berger und sein Team war der Betrieb am Wochenende der erste überhaupt. Der Rackwitzer hat das Krebsbachstübchen am Freitag völlig neu eröffnet. „Der Freitag war sehr gut, der Sonnabend weniger. Am Sonntag ging es schon um 11 Uhr los mit dem Mittagsbetrieb. Viele kamen aber auch erstmal nur auf ein Bier vorbei und sahen sich die Gaststätte an“, so der 35-Jährige. Die Gäste hatten keine Probleme, die Bestimmungen einzuhalten. Für die Kellner war das Agieren mit dem Nase-Mund-Schutz schon belastend. „Ansonsten war’s aber ein relativ angenehmes Arbeiten. Dank der geringeren Tischzahl fiel die Eröffnung sanft aus. So können wir uns auch herantasten, wie es funktioniert.“

Weitere LVZ+ Artikel

Gut angenommen

„Es wurde wirklich gut angenommen. Die Gäste waren schon begeistert, dass sie wieder zum Essen kommen konnten. Und wir waren auch glücklich, dass sie da waren“, freut sich Rico Eichler vom Delitzscher Restaurant Schlosswache. Es hatte das Team allerdings einiges an Kraft gekostet, all die nötigen Maßnahmen in die sonstige Routine einzubauen, darauf hinzuweisen, dass sich alle die Hände desinfizieren, die Platzierungen. Schließlich sind die Gäste es sonst gewohnt, ihren Lieblingsplatz selbst anzusteuern. „Eigentlich braucht man fast eine Person, die sich ausschließlich damit beschäftigt. Für die Gastronomen, die sich ja als Gastgeber sehen, ist das ein Tortur“, so Eichler. Gut, dass es den Freisitz gibt, der an der Schlosswache auf die Wiese hin zu erweitern ist.

Abholservice und Ausblick

Die Schlosswache hatte in den vergangenen Wochen einen Abholservice angeboten. Das soll nun erst einmal beibehalten werden. Die Stammkundschaft soll nicht enttäuscht werden, man will schauen, inwieweit es neben dem Restaurant-Betrieb beibehalten werden kann, denn die Abläufe in der Küche sind dann etwas anders. Aber der Blick in die Zukunft ist damit nicht sorgenfrei: Ein Großteil des Geschäfts macht sonst die Erlebnisgastronomie mit Ritteressen, Familienfeiern und Catering aus. All die Feste und Zusammenkünfte fallen derzeit pandemiebedingt flach. „Nur mit dem Betrieb a la carte ist nach drei Monaten Ebbe.“

Von Heike Liesaus