Delitzsch

Ein schreckliches Szenario: Im Barockschloss Delitzsch ist es zum Brand gekommen, Menschen müssen gerettet werden. Ein Szenario, auf das man unter anderem mit einem Notfallplan vorbereitet sein will. Und: Weil es im Turm des Barockschlosses Delitzsch keinen zweiten Rettungsweg gibt, besitzt das Gebäude einen knapp 24 Meter langen Rettungsschlauch mit dem die Menschen raus aus dem Schlossturm kommen. Der Schlauch ist jetzt wieder gewartet worden.

In Schraubbewegung abwärts

Im Notfall können Personen von der vorletzten Turmetage, in der sich die Dauerausstellung zur Handwerksgeschichte befindet, sicher vom Turm nach außen und unten gelangen, indem sie den 24-Meter-Schlauch hinabgleiten. Der Schlauch, der in einer weißen Kiste verpackt in der Fensternische in Richtung des Technischen Rathauses steht, wird dazu außen am Turm ausgerollt. Piktogramme erklären, wie das getan werden muss.

Zur Galerie Aus dem fast 50 Meter hohen Turm des Barockschlosses Delitzsch wurde der Kunststoff-Rettungsschlauch herabgelassen. Dieser wird alle zwei Jahre gewartet und einem Praxistest unterzogen. Im Notfall können durch den Schlauch Besucher aus der oberen Turmetage rutschen und sich in Sicherheit bringen.

Es ergibt sich eine relativ komfortable Einstiegsluke, durch die auch korpulente Menschen passen. Bevor es hinabgeht, sitzt man erstmal auf einem kleinen Platz, dann gleitet man in den eigentlichen Schlauch. Es empfiehlt sich, den rechten Arm dicht am Körper und den linken über dem Kopf ausgestreckt zu halten, um in dem doppelwandigen Textilgewebe gut voran zu kommen. Drückt man die Knie nach außen, bremst man. Die Innenhaut des Schlauches ist so gefertigt, dass die Personen in einer Schraubenbewegung ohnehin relativ langsam nach unten gelangen. Es können auch mehrere Personen gleichzeitig den Schlauch nutzen.

Von Christine Jacob