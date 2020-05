Rewe Delitzsch will weiter wachsen

Delitzsch

Es war anders gedacht. Die Teambildung sollte ruhig ablaufen können. Vor einem Monat hat das Unternehmerpaar Sylvia und Jens Geidel, sie führen bereits den Rewe-Markt in der Eisenbahnstraße, auch den Rewe-Markt im Pep in der Raiffeisenstraße übernommen. „Corona hat die Übernahme sicher nicht erleichtert, aber es ist insgesamt gut gelaufen“, lobt Jens Geidel das Team von fast 70 Mitarbeitern verteilt auf zwei Standorte.

Die Teambildung laufe gut. Unabhängig von Corona sei der Personalbedarf hoch. Und auch jetzt, wo der allergrößte Ansturm auf Toilettenpapier weitgehend vorüber ist, ist der Job im Handel einer unter stressigeren Bedingungen als nötig.

Kunden drohen mit Anzeige

„Wir selbst müssen natürlich auch zusehen, dass wir an genügend Masken und Desinfektion kommen, um uns auszustatten. Andererseits fragen die Kunden und reagieren teils verständnislos, dass wir das nicht im Sortiment haben“, berichtet Marktleiterin Peggy Feig. So wie zu Beginn der Krise manch Kunde beim Hamstern beleidigend unterwegs war, machen jetzt die Schutzmaßnahmen Stress. Als kürzlich eine der Kräfte an den Kassen hinter ihrer Plexiglasscheibe mal die Maske zum besseren Atmen unter die Nase gezogen hatte, drohte ein Kunde gleich mit einer Anzeige beim Ordnungsamt. Das kontrolliert aber ohnehin täglich. Auch wenn Kunden andere Kunden anzeigen wollen, kann eine Marktleiterin wie Peggy Feig nicht viel tun. „Wir können nur auf die Maßnahmen hinweisen, eine Amtsgewalt haben wir aber nicht“, erklärt sie.

Bitte um Verständnis für Mitarbeiter im Handel

Peggy Feig bittet um Verständnis für alle Mitarbeiter im Handel, dass es vielen auf die Dauer sehr unangenehm ist, in einer Schicht permanent die Maske komplett über Mund und Nase zu tragen. Auch, so berichten Kassenkräfte, sei es mitunter eine Herausforderung, täglich mehrere Stunden mit „Maskierten“ zu tun zu haben. Es sind psychologische Effekte für die Kassierer – am bedrohlichsten würden die schwarzen Masken wirken, die sich nun einige zugelegt haben.

Weniger Hamstern

Allerdings habe die Tendenz zum Hamstern spürbar abgenommen. Auch herrsche mehr Verständnis, wenn mal ein Produkt vergriffen ist. Nach wie vor gibt es in einigen Bereichen Lieferschwierigkeiten. Zu Beginn der Krise aber hätten die Kunden mehr darüber geschimpft und ihre Laune häufiger an den Mitarbeitern ausgelassen, so Geidel,

Andererseits, und das freut das Team besonders, gibt es auch immer wieder die Kunden, die sich mit Pralinen oder kleinen Geschenken bedanken. Die eigentlich für diesen Monat geplanten Feierlichkeiten zu 20 Jahren Rewe in Delitzsch fallen natürlich aus. „Aber wir werden uns als Dankeschön für die Kunden noch etwas einfallen lassen“, kündigt Jens Geidel an.

Personal gesucht

Rewe in Delitzsch soll weiter wachsen. Nach wie vor wird Personal gesucht. Jens Geidel hat zudem einen Fleischer eingestellt. Ziel ist die Eigenherstellung von Wurstwaren mit Fleisch aus der Region. Es wird nun selbst frisch geräuchert. Unter anderem können die Kunden an der Frischetheke in der Raiffeisenstraße bereits Knacker aus Delitzsch kaufen.

