Rewe im Delitzscher Pep wechselt Besitzer

Delitzsch

Der Delitzscher Handel bleibt im Wandel. Die Gespräche sind gelaufen, die Vereinbarungen stehen und es wird amtlich. Der Rewe-Markt im Pep in der Raiffeisenstraße wird in wenigen Wochen offiziell den Besitzer wechseln. Jens Geidel, der in der Eisenbahnstraße bereits einen Markt betreibt, übernimmt den erst vor gut einem Jahr eröffneten Laden am Rande der Stadt.

Übernahme am 1. April

Am 1. April ist die Übernahme offiziell. Schon jetzt laufen die Vorbereitungen. Die erfahrene Rewe-Mitarbeiterin Peggy Feig, die lange Zeit in der Eisenbahnstraße ihren Dienst tat, ist aktuell dabei, die Übernahme mit vorzubereiten und die Arbeiten und Arbeitsabläufe im Markt zu sondieren. Die Delitzscherin wird dann künftig neue Marktleiterin in der Raiffeisenstraße. Dagegen wird die 41-jährige Susann Zeiler, die aktuell in einem Wettbewerb um die Auszeichnung zur besten Mitarbeiterin Deutschlands im Rennen ist, die neue Marktleiterin in der Eisenbahnstraße. Geschäftsführer beider Filialen bleibt Jens Geidel. Der Unternehmer hat vor 20 Jahren den ersten Delitzscher Rewe-Markt in der Eisenbahnstraße aufgebaut, was dieses Jahr noch gefeiert werden soll.

Rewe seit 20 Jahren in Delitzsch

Dieser war ihm vom Unternehmen Rewe bereits vor längerer Zeit angeboten wurden. Doch erst jetzt fasste sich der Unternehmer ein Herz. „Es ist eine große Herausforderung, aber wir freuen uns“, sagt der Delitzscher über die Übernahme des anderen Marktes. Zu den 32 Mitarbeitern der Eisenbahnstraße kommen 44 der Raiffeisenstraße. Das Personal wird komplett übernommen, versichert Jens Geidel. Die Konditionen ihrer Verträge bleiben. Die Übernahme erfolgt eins zu eins. Der Unternehmer zahlt gut und ist beliebt bei seinen Angestellten in der Eisenbahnstraße, da ihm eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe wichtig ist. So steht auch Ehefrau Sylvia mit im Laden, kümmert sich beispielsweise um die Obst- und Gemüseauslage. „Wir alle legen großen Wert auf Frische, Regionalität und den persönlichen Dialog zu den Kunden“, betont Jens Geidel.

Herausforderung

Mit der Übernahme der zweiten Filiale gilt es einige Aufgaben zu bewältigen. So bietet der Markt in der Eisenbahnstraße aktuell einen Lieferservice direkt vor die eigene Haustür, der Markt im Pep bietet einen Online-Bestellservice, bei dem im Internet bestellt und dann die fertig gepackte Warenladung im Markt abgeholt werden kann. „Wir werden schauen, dass wir beide Services noch optimieren“, heißt es vom Unternehmer. Beide Rewe-Märkte haben, abgesehen vom Kaufland in der Sachsenstraße, die momentan längsten Öffnungszeiten in der Loberstadt zu bieten. Von 7 bis 22 Uhr kann bei Rewe in Delitzsch eingekauft werden. Der Laden in der Raiffeisenstraße ist knapp 2000 Quadratmeter Verkaufsfläche groß. Es gibt große Bedien- und Frischetheken und wie auch in der Eisenbahnstraße eine Salatbar. Der Markt in der Eisenbahnstraße verfügt über einen gesonderten Getränkemarkt.

Von Christine Jacob