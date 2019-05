Delitzsch

Große Freude im Kinderheim Biesen. In einer Spendenaktion des Delitzscher Rewe-Marktes von Jens Geidel in der Eisenbahnstraße sind 1500 Euro gesammelt worden. Unter dem Motto „Kinder helfen Kindern“ hatten Knirpse Eier bemalt und bunt gestaltet, die dann von den Kunden für einen Euro pro Stück gekauft werden konnten. Viele Kindergärten beteiligten sich an der Aktion, manche Kinder wollten so gerne helfen, dass sie sogar ihre eigenen Eier zurückkauften, berichtet Rewe-Mitarbeiterin Susann Zeiler, die die Idee zur Aktion hatte. Die 1500 Euro wird das Kinderheim in eine Fahrradtour investieren, die die Kinder Ende Mai in mehreren Etappen bis zum Campingplatz Landidyll in Bad Lausick führen wird.

Von Christine Jacob